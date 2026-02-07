El rezo de un rosario en la catedral de León sustituye la procesión de antorchas por la festividad de la Virgen de Lourdes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La nieve presente desde primera hora de la tarde de hoy en la capital leonesa obligó a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de León a celebrar en el interior de la catedral la tradicional procesión de antorchas que estaba previsto que recorriera las principales calles de la capital leonesa para culminar de nuevo en la 'Pulchra Leonina' con la eucaristía.

Sin embargo, como las condiciones meteorológicas no permitió llevar a cabo la procesión con normalidad, los actos de desarrollaron en el interior del templo, con el rezo de un rosario, seguido de la eucaristía.

Como antesala a la jornada de hoy, el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León acogió ayer, viernes 6 de febrero, la conferencia ‘El Tren de la Esperanza. 50 años de peregrinación a Lourdes. De León a Lourdes, ayer y hoy’, que repasó medio siglo de acompañamiento a enfermos y peregrinos.

El Tren de la Esperanza simboliza una historia de fe, servicio y compromiso, inspirada en el mensaje de Santa Bernardita de Lourdes y que continuará con la próxima peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, prevista del 23 al 27 de abril.