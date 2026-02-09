Cae un árbol de grandes dimensiones en la plaza del Huevo
Los Bomberos del Ayuntamiento de León y la Policía Local se encuentran en estos instantes trabajando en la retirada de un pino de grandes dimensiones que ha caído en la plaza del Huevo debido a las inclemencias meteorológicas.
Afortunadamente, el accidente no ha producido ningún herido.
Cabe recordar que hace unos años, un árbol también de grandes dimensiones cayó en la avenida Sáenz de Miera y casi cae encima de un peatón, que finalmente pudo salvarse con ayuda.