Carnaval 2025 en León: programa con todas las actividades del Palacín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacín de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ha diseñado un programa especial de Carnaval con un taller de fotografía para niños y niñas y las visitas a la muestra Expositivos 25, actividades gratuitas en las que participantes y visitantes podrán acudir disfrazados.

Así, en el marco de la programación educativa en torno a las muestras que conforman Expositivos 25, el próximo martes 17 de febrero habrá un Taller de Iluminación, una actividad gratuita de 15 plazas dirigida a niños y niñas con edades entre los 8 y 13 años que se desarrollará en el Palacín de 11:00 a 14:00 horas. Los participantes aprenderán fotografía, centrándose de manera especial en el retrato y la iluminación, a realizar fotografías de retratos llenas de color y diversión. Los niños que lo deseen podrán ir disfrazados.

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en este taller. La inscripción es indispensable y la reserva de plaza se realizará por riguroso orden. Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026.

Visitas guiadas y comentadas

Asimismo, la semana de Carnaval (del 17 al 20 de febrero) continúan los recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones y en los que los participantes también podrán acudir disfrazados. Para participar en los recorridos didácticos es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652 047 598.

Y los domingos 15 y 22 de febrero, a las 12:00 horas, visitas comentadas dirigidas al público general. Esta actividad no precisa inscripción. Los participantes que lo deseen también podrán ir disfrazados.

Expositivos 25, hasta el 28 de febrero

Por otro lado, continúa abierta la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de Expositivos: ‘Las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en treinta y seis vistas’ de Eduardo Nave, ‘Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve’ de Filippo Poli, ‘Donde estamos nosotros’ de Azul G. Vargas e ‘Igual que nunca’ de Víctor Justel. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero.

Además, la muestra Expositivos 25 da continuidad a su programa de actividades paralelas con el taller de autor ‘El proyecto fotográfico: idea, proceso y presentación’ a cargo del fotógrafo de reconocida trayectoria profesional Eduardo Nave, cuya obra puede verse actualmente en el Palacín de León. Nave impartirá este taller dirigido a fotógrafos y artistas leoneses, aficionados y profesionales, el sábado 21 de febrero, con horario de 10:00 a 14:00 horas.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los festivos, excepto lunes, de 11:00 a 14:00 horas. Los lunes está cerrado.