UPL recuerda a Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su muerte y pone en valor su posicionamiento sobre la Región Leonesa

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) recordó hoy en sus redes sociales el 30 aniversario del asesinato por ETA de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, Francisco Tomás y Valiente, buscando con ello honrar su memoria, lamentando que “la barbarie” acabase con la vida de “este ilustre jurista, historiador y escritor valenciano”.

“El vil asesinato nos tiene que recordar también la necesidad de que no todo vale, de que la violencia no debe tener lugar en la política y en nuestra sociedad, y que debe prevalecer ante todo el respeto hacia los demás, piensen de forma similar o totalmente diferente”, señalan en un comunicado en el que lamentan la deriva hacia la polarización de la sociedad, “con mensajes cada vez más subidos de tono, acoso a periodistas o analistas políticos cuando tienen un posicionamiento ideológico diferente al propio, e incluso que un diputado nacional de Vox haya hablado recientemente de entrar con lanzallamas e incluso con bombas en un medio de comunicación público por no plegarse a pies juntillas a los planteamientos de su partido”, algo que consideran “extremadamente grave y contrario al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que consagra la Constitución”.

Ante ello, los regionalistas leoneses reivindicaron hoy el legado de Francisco Tomás y Valiente, mediante el que reclamaron “el respeto absoluto a todos los derechos que recoge la Constitución” y apuntaron que la pluralidad de ideas existentes en España “no debe verse como un lastre, sino como una riqueza de enfoques, con visiones distintas que pueden aportar desde la tolerancia mutua cosas positivas para avanzar entre todos”.

Por este motivo, reclamaron que la política se haga “desde el debate sosegado, poniendo las cuestiones encima de la mesa desde el respeto para mejorar nuestra sociedad, huyendo de la crispación y la polarización”, de modo que “se evite volver a tiempos oscuros, de dictaduras y terrorismo, cuya imposición e intolerancia generó mucho dolor y muertes en nuestra sociedad”, por lo que reclaman que “la violencia, la imposición y la intolerancia son caminos que debemos evitar como pueblo”.

Por otro lado, respecto a la figura de Francisco Tomás y Valiente, desde UPL recordaron también, en el trigésimo aniversario de su asesinato, las palabras que escribió en el prólogo del libro ‘El antiguo Reino de León’, del historiador segoviano Anselmo Carretero, en el que Tomás y Valiente llegó a afirmar que fue un error incluir la Región Leonesa en la Comunidad de Castilla y León.

“En más de un caso, y desde luego en el de León y Castilla, su composición (no quiero hablar de fronteras) se discutió, porque era discutible con la mano en la historia, y no siempre se acertó. Mitos, embrollos, secuestros y olvidos puede que tuvieran ahí su nido. Pero también intereses partidarios, caciquismos locales y provinciales, equilibrios electorales y repartos de zonas de influencia, fueron claves de un presente político apresurado y frívolo en ocasiones. Es muy posible, por lo que a León (reino leonés, país leonés) se refiere, que su inserción en la actual Comunidad fuera un error y no sólo acaso por razones historicistas”, dijo.

Unas palabras que ha querido también poner en valor Unión del Pueblo Leonés (UPL) como forma de honrar la memoria de Tomás y Valiente, para el que recordaron, asimismo, que 30 años después de su asesinato, dentro de la Región Leonesa, en el Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, existe un Paseo Francisco Tomás y Valiente, que según afirma UPL “sigue rindiendo homenaje a este ilustre jurista, historiador y escritor valenciano en nuestra tierra. Un Paseo que cada día se llena de estudiantes y de vida, una vida que a Francisco le arrebató la barbarie”.