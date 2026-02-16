El Carnaval más ancestral se cita este martes en León con el Desfile de Antruejos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Carnaval más tradicional regresa a las calles de la ciudad de León con los antruejos leoneses. Es uno de los días más esperados de la fiesta carnavalera, el Martes de Carnaval, cuando la ciudad se convierte en un crisol de las mascaradas de invierno de la provincia leonesa y sus ritos.

Cerca de 500 personas llegadas de distintos puntos de la provincia participarán en el Desfile de los Antruejos Leoneses este martes 17 de febrero. Son la representación de diez pueblos de las comarcas del Órbigo, La Cabera, La Montaña y El Bierzo. Participarán el Antruido de Riaño, Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, Antruejos de Cimanes del Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera, Alcoba de la Ribera, Entroido de Pombriego, Las Burras y El Toro de Tremor de Arriba y Espina, Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y los Zafarrones de Riello.

El Desfile de los Antruejos Leoneses partirá del Palacio de Exposiciones a las siete de la tarde y recorrerá la avenida Palencia, glorieta de Guzmán, Ordoño II para llegar a la plaza de Santo Domingo y finalizar en la plaza de San Marcelo. Aquí, los grupos de antruejos participantes harán una demostración del carnaval más popular y añejo de la provincia de León.

Este desfile afectará al tráfico, con el corte total de tráfico rodado y accesos a partir de las 19:00 horas en las calles y zonas del recorrido.

Adiós al Carnaval entre fuego y plañideras

La Fiesta de Carnaval se despedirá de León el Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero, con el tradicional Entierro de la Sardina que este año tiene nuevo recorrido, aunque mantiene la salida y llegada en la plaza de San Marcelo. Un desfile organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales Rey Ordoño y el Ayuntamiento de León.

El Desfile del Entierro de la Sardina, un peculiar cortejo fúnebre, tan divertido como irreverente, saldrá a las 20:00 horas de la plaza de San Marcelo. La sardina, que este año hace un guiño a la técnica del trencadís y a Gaudí, estará acompañada por unos singulares obispo, monaguillo y fiscal; banda de música fúnebre y un cortejo ciudadano en el que no faltarán las plañideras. Esta comitiva, acompañada por la Zamarronada Omañesa de Riello, finalizará en la plaza de San Marcelo donde la sardina será quemada en una hoguera. La quema de la sardina está prevista a las 21:00 horas. Previamente el ‘ilustrísimo y particular obispo’ realizará su responso de Cuaresma.

La fiesta de Carnaval se despedirá de León con una sardinada popular en homenaje a la ‘difunta sardina’ en la plaza de San Marcelo.

El popular ‘Entierro de la sardina’ pone fin a los Carnavales.ÁNGELOPEZ

Nuevo recorrido de cortejo de la sardina

El desfile del entierro de la sardina estrena este año recorrido. Saldrá de la plaza de San Marcelo para continuar por las calles Arco de Ánimas, Independencia, Policía Nacional, Rúa, plaza de las Concepcionistas, calle Fernández Cadórniga, plaza Don Gutierre, calle Zapaterías, plaza San Martín, calle Plegarias, plaza Mayor, calle Mariano Domínguez Berrueta, plaza de Regla, calle Ancha, calle Varillas, calle Cardiles, calle El Pozo, plaza del Conde Luna y calles Conde Rebolledo, Rúa y Teatro para finalizar en la plaza San Marcelo.