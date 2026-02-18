Fallece un operario de carreteras en León tras ser atropellado en la LE-311

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años y operario en una empresa de conservación de carreteras ha fallecido este martes tras ser atropellado mientras trabajada en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en el cruce de Manzaneda de Torío, en el término municipal de Garrafe de Torío (León).

Según ha informado el Servicio de Emergencias, una llamada a las 12:21 horas a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha alertado del atropello y de que la víctima había resultado herido en las piernas.

El 112 ha trasladado el aviso del atropello a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

Tras conocer el accidente, el sindicato UGT FICA León ha trasladado su más profundo pesar por el fallecimiento del trabajador y se ha solidarizado con el sector de conservación y mantenimiento de carreteras, que vuelve a quedar gravemente golpeado por un trágico accidente laboral.

UGT ha advertido, a través de un comunicado, de que este accidente vuelve a poner de manifiesto la extrema vulnerabilidad a la que están expuestos las personas trabajadoras que desarrollan su labor en la vía pública.

"Un riesgo especialmente extremo en tareas de mantenimiento y conservación, donde el peligro es constante y las medidas de protección, señalización y concienciación vial deben extremarse al máximo", ha puesto de relieve la organización.

En este sentido, UGT FICA León ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales, mejorar los protocolos de seguridad y exigir mayor responsabilidad y prudencia a los conductores cuando circulan por tramos en obras o zonas debidamente señalizadas, y que "no podemos normalizar que quienes salen a trabajar no regresen a sus hogares".