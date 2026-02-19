Detenido un individuo que amenazó con una navaja a un autista leonés y lo grabó en las redes sociales

Captura del vídeo en la que se ve al agresor con una navaja

Un joven, cuyos datos de filiación no han sido dados a conocer, fue detenido hace pocos días acusado de un delito de amenazas, por utilizar una navaja contra un joven leones, autista, hechos que quedaron grabados en las redes sociales y que han comenzado a circular varias semanas después.

Fuentes de la investigación han confirmado a este periódico que el asunto está judicializado y previsiblemente en manos de la Fiscalía de Menores, aunque este extremo no ha podido ser contrastado.

En las imágenes, se aprecia como el joven autor de los hechos está acompañado por varias personas que se ríen y hacen bromas respecto a las amenazas que profiere sobre la víctima, que muestra miedo en el momento de los hechos.

Las diligencias corren a cargo del Cuerpo Nacional de Policía de León, que ha recopilado testimonios varios y ha sondeado el rastro de las redes sociales para dar con el supuesto autor de los hechos.