La ciudad de León rinde homenaje a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz con un pedazo de su callejero

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz se suma en el nomenclátor municipal a las calles dedicadas a las cofradías leonesas, un reconocimiento al trabajo de las entidades penitenciales en la Semana Santa de León. El alcalde, José Antonio Diez, acompañado de miembros de la Corporación y otras autoridades, junto al abad de la cofradía, José Castro Lozano, ha descubierto este viernes la placa que da nombre a esta vía, el tramo de la calle Lope de Vega que une la plaza de San Isidoro con la calle Ramón y Cajal. Al acto también han asistido representantes de otras cofradías y hermandades de la Semana Santa leonesa.

El Pleno del pasado 26 de septiembre aprobó por unanimidad el cambio de denominación de este punto de la ciudad, la conocida como ‘Cuesta de San Isidoro’, ahora calle de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. “Desde hoy, la ciudad formaliza su homenaje a esta cofradía con un pedazo de su callejero, un espacio que marcará siempre la importancia que para los leoneses tienen y tendrán sus cofradías como punto de encuentro para la solidaridad y la fraternidad, desde la fe y la colaboración”, ha señalado el alcalde.

José Antonio Diez ha recordado que la ya calle de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz es una vía contigua a las calles que forman parte del recorrido de dos de los actos que la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebra cada Semana Santa, como son la Procesión de las Siete Palabras y Pregón a Caballo. Además, en este tramo del callejero se encuentra ubicada la fachada lateral de la casa que fuera residencia del fundador de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Eduardo de Paz Diez, “uno de los más destacados papones leoneses que, fallecido en 2024, está aún presente en el recuerdo pasional por su ingente labor en la difusión, promoción y mejora de la cofradía y de la Semana Santa de León”.

El alcalde ha puesto en valor la contribución de las cofradías y hermandades de Semana Santa a la sociedad leonesa. “La labor asistencial y humanitaria, la solidaridad y, por supuesto, la actividad cultural y social que desarrollan es ilimitada. Detrás de decenas de actos benéficos, de acciones de recuperación y mejora de nuestro patrimonio aparece siempre las cofradías leonesas como núcleo de unión entre asociaciones, entidades y administraciones”, ha añadido, señalando a su vez que la de las Siete Palabras es “una de las agrupaciones que han destacado en los últimos años por la recuperación de actos y por la ampliación del patrimonio magnífico que ostenta ya nuestra Semana Santa”.

El alcalde de León ha recorrido los orígenes y actualidad de esta cofradía, fundada el 22 de septiembre de 1962 y con sede canónica la Parroquia de San Marcelo. Esta hermandad desfiló por primera vez en la extinta procesión del Pregón de 1963, y ese mismo año, el Viernes Santo, vio la luz la primera procesión organizada por la hermandad, actividad procesional que lleva su nombre.

Según datos de la propia penitencial, la Cofradía hizo gala de un carácter innovador tanto en la elección de la túnica como a nivel musical, siendo la primera formación de la ciudad en incorporar instrumentos de metal como clarinetes, tubas y saxofones. Otra seña de identidad de la cofradía es la promesa de silencio, siendo la primera penitencial de León que lo contempla a nivel estatutario.

Desde su fundación hasta la actualidad, la cofradía ha trabajado por mejorar su patrimonio incorporando pasos reseñables que son ya una referencia para la Semana Santa de León, con alto valor artístico, económico y sentimental. Asimismo, la cofradía organiza actos destacados durante la Semana de Pasión, como el pregón a caballo que se desarrolla en la mañana de Jueves Santo y el Sermón de las Siete Palabras, en la parroquia de San Marcelo antes del inicio de la procesión, y el vía crucis penitencial el Miércoles Santo.

Destaca la obra social que lleva a cabo las Siete Palabras ya que, desde la fundación, ha tratado de encauzar, dentro de sus posibilidades, la ayuda a los más necesitados, superando esta partida el 20% del presupuesto de los ingresos, directamente o en colaboración con otras instituciones de caridad. Asimismo, la cofradía atiende situaciones puntuales de necesidad de hermanos cofrades, colabora de forma continuada con Cáritas y con las obras sociales de las diferentes parroquias de la ciudad y, a través de la Banda de Música de las Siete Palabras, la penitencial participa en numerosos conciertos con fines benéficos organizados por diferentes asociaciones y entidades, como la asociación Almom, que organiza la Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama, o los conciertos organizados para Navidad o Santa Cecilia.