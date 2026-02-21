Tebrio, Pyme del Año de Cámara y Banco Santander

Publicado por M. J. M. León Creado: Actualizado:

La empresa salmantina Tebrio Group (de Doñinos de Salamanca) ha sido elegida Pyme Nacional del Año 2025, en un acto presidido por el rey Felipe VI que culmina la novena edición del galardón organizado por Banco Santander y Cámara de Comercio España. También han sido galardonadas las empresas MiiN Cosmetics (Barcelona), Accésit Internacionalización; Oncomatryx Biopharma S.L.(Vizcaya), Accésit Innovación y Digitalización; Coco Solution S.L. (Las Palmas), Accésit Formación y Empleo, y Querqus Sustainable Packing S.L.(Zaragoza), Accésit Pyme Sostenible.

Durante la entrega de los premios el Rey destacó que las pymes son «el nervio del tejido productivo español. Desde todos los rincones de nuestra geografía, en cada taller, en cada despacho, en cada línea de producción, sostenéis el empleo, impulsáis la innovación y fortalecéis los lazos que vertebran nuestra vida colectiva. De ese esfuerzo cotidiano nace la fortaleza de nuestra economía y la imagen de una España emprendedora, plural y confiada en su talento». Tebrio Group S.L. es una compañía biotecnológica líder en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales. Esta pyme utiliza maquinaria y tecnología propia y patentada en más de 150 países, lo que le permite comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para nutrición de suelos y plantas, y polímeros para diferentes usos biotecnológicos industriales. Actualmente, Tebrio está construyendo en Salamanca una mega factoría de 90.000?m², que generará 150 empleos directos y más de 1.350 indirectos, y tendrá capacidad para producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles. El presidente de Cámara España, José Luis Bonet, destacó que se inscribieron más de 1.700 empresas en esta convocatoria, y llamó a aprovechar todas las oportunidades porque «no estáis solas, somos muchas a vuestro lado para asesoraros y ayudaros». Por su parte el presidente de Santander España, Luis Isasi, incidió en que las pymes son la fortaleza del país, «empresas que crecen con los pies en la tierra, generan empleo estable, revierten e innovan».