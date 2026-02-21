El PSOE, el único que no acudirá al debate electoral de Colproleón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Colegios Profesionales de León, ColproLeón, celebrará el lunes un debate que reunirá a los principales partidos de la provincia para analizar el futuro de León. El PSOE será el único «partido en esquivar la cita», señalan desde la asociación, que precisa que asistirán Asunción Mayo, en nombre del PP, Sixto Martínez, en representación de Podemos, Alicia Gallego, por UPL, y Miguel Suárez, de Vox.

Sin embargo, lamentaron que el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, confirmara «la ausencia» de los socialistas debido a que «la batería de temas no es exclusivamente de ámbito y competencia autonómica, pese a ser elecciones a la Junta, sino que hay asuntos también que dependen del Ejecutivo central».

ColproLeón decidió no modificar los temas al tratarse de asuntos «de gran interés para el desarrollo de la provincia», más allá de la competencia. En concreto, el debate girará en torno a la movilidad ferroviaria, los servicios sociales, la salud mental, la gestión de incendios y la sanidado la viabilidad de la terminal de carga del aeropuerto de León.

El debate será a las 18.30 horas en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería, en el número 7 de la avenida de la Universidad.