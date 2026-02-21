La venta de viviendas bulle en León a cifras que acercan a la burbuja inmobiliaria

Las cifras son similares, aunque el escenario es en realidad bien distinto. El mercado de la vivienda bulle en León a niveles muy similares a los máximos que se registraron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, que desató la gran crisis a partir de 2007. Sin embargo, frente al enorme endeudamiento que atrapó a miles de familias entonces, la capacidad de optar a un piso se ha cerrado para buena parte de los ciudadanos con menos recursos (o menos estabilidad en el empleo); y se concentra entre quienes acaparan cada vez mayor nivel de riqueza. El ladrillo sigue siendo un refugio para el ahorro, incluso en tiempos de bonanza en los mercados bursátiles, y la oferta inmobiliaria mantiene su dinamismo entre la advertencia de que faltan aún miles de viviendas para atender la demanda actual, y la evidente diferencia de estas necesidades entre los territorios del país.

El caso es que en León el mercado inmobiliario marcó el año pasado no sólo máximos cercanos a los históricos, sino un crecimiento sensiblemente superior al de las provincias vecinas. La inversión, sea por necesidad o por ahorro, se centra sobre todo en las viviendas usadas, mientras nuevas promociones se ponen también en el mercado. Con un dato a tener en cuenta: cada vez son más los pisos que se compran sin acudir a la financiación de los bancos, y también aumenta de forma importante el número de inmuebles que cambian de manos a través de herencias. Muchos de ellos acaban también a la venta, mientras el mercado del alquiler se estrecha.

Los distintos organismos publican ya el balance de 2025, que en el caso de las viviendas que cambiaron de manos durante el año pasado se acerca mucho a la cifra de 2007. A partir de ahí cayó de forma importante, aunque la evolución ha sido distinta según la fórmula de transmisión. En el ejercicio recién terminado se transmitieron en la provincia 11.220 viviendas, muy cerca de las 11.705 de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria aún no había estallado.

En el caso de las ventas, en 2025 se registraron 6.623 en la provincia, un incremento de casi el 24% y casi 1.300 más que en el año anterior, con una tendencia creciente que duplica las cifras anteriores a la pandemia (cuando en la recuperación se vendían apenas 3.000 pisos al año en León). El año pasado sólo en Valladolid se vendieron más viviendas que en León en la Comunidad, y el porcentaje de creciento de ventas más que duplica la media nacional (11,5%). En 2007 fueron 7.928 los pisos que se compraron, y desde entonces, en los 18 años transcurridos, no se había vuelto a alcanzar una cifra tan alta como la del año pasado.

También supera los 100.000 euros la hipoteca media contratada para la compra de vivienda, una cifra que sólo se alcanzó en el repunte de 2022. La financiación está en todo caso lejos de los más de 114.000 euros en los que se endeudaba de media cada hogar en 2008 para adquirir un piso.

Más financiación

En todo caso es innegable que el negocio hipotecario se ha disparado en la provincia, también en niveles superiores al conjunto: el año pasado se firmaron 3.737 contratos, un millar más que un año antes, casi un 40& más. Las entidades financieras prestaron casi 376 millones de euros a los leoneses en este concepto, 110 millones más que un año antes, y en cifras muy superiores a los últimos ejercicios. En este capítulo sí que las cifras están aún muy alejadas de las que se barajaban antes de que el mercado inmobiliario se resquebrajase.

En 2007 los leoneses firmaron en total 11.916 hipotecas (muchas más que la cifra de pisos que se vendieron, que fueron 7.928); y el importe total prestado superó entonces los 1.300 millones de euros. Aún en 2008 fueron más de 8.000 los contratos que se formalizaron, por 937 millones en total, y con un importe medio financiado que seguía creciendo, como lo hacían los miles de pisos que salían al mercado.

Tras los años de tipos en negativo, lo que sí crecen son las hipotecas a interés variable, que en este momento son el 65% del total de las que se firman en León.





La vivienda protegida, aún asignatura pendiente La puesta de vivienda protegida en el mercado, más en un momento de especial dificultad de acceso para las familias más vulnerables, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en el ámbito inmobiliario leonés. En los nueve primeros meses de 2025 se entregaron 106 pisos de este tipo en lap rovincia, después de que el año pasado quedaran en menos de un centenar, la mitad que en el ejercico de 2023. En los últimos años rondan de media el centenar, muy lejos de los años de bonanza constructora. En 2006 y 2007 se entregaron respectivamente en la provincia 276 y 419 viviendas públicas.