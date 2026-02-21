La huelga de médicos cierra con otras 2.000 consultas suspendidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Casi un 32% de los médicos leoneses convocados a la movilización secundaron ayer la quinta y última jornada de huelga esta semana, con la advertencia de que mantendrán la protesta durante otra semana el mes que viene si no se llega a un acuerdo sobre su estatuto marco. En total se han suspendido casi 10.000 consultas en estos días en la provincia, según los datos de la Consejería de Sanidad, que ayer señaló que 394 facultativos habían seguido la protesta en las áreas sanitarias de León y Bierzo.

Sólo ayer se suspendieron 2.065 consultas, además de casi 750 consultas externas, un centenar de pruebas diagnósticas y 36 operaciones quirúrgicas.

La huelga de médicos concluyó así la primera de las cinco semanas de paro hasta el mes de junio con satisfacción entre los sindicatos convocantes, que han iniciado contactos con los grupos parlamentarios para explicar el conflicto con el Ministerio de Sanidad, al que piden seguir negociando. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los seis sindicatos convocantes, señaló en un comunicado su satisfacción por el seguimiento. Los seis sindicatos médicos convocantes reclaman un estatuto marco propio que regule sus condiciones laborales con independencia del resto de personal sanitario, y rechazan la propuesta de reforma que ha acordado Sanidad con los llamados sindicatos del ámbito (Satse-FSES, CC OO, UGT y Csif) y que tendrá que discutirse en el Congreso.

Por ello, CESM explica que ha solicitado reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso con el objetivo de que «sean ellos quienes planteen esos cambios en la normativa que Sanidad no ha querido incorporar», entre ellos la voluntariedad de las guardias y una categoría profesional propia. «Se han mantenido ya contactos con el Grupo Parlamentario Vox y están pendientes los encuentros con los grupos parlamentarios de PP, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts Per Catalunya».

La nueva movilización, fijada para el 16 de marzo y a la que seguirán las semanas del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.