La presidenta del Tribunal de Instancia en León se compromete a luchar contra la violencia vicaria tras la reunión con Infancia Silenciada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Presidenta del Tribunal de Instancia del juzgado de León ha recibido a víctimas de violencia vicaria machista de la Asociación Nacional Infancia Silenciada con sede en León, y que atiende casos de toda España, ya que según manifiestan es un problema estructural que afecta a todos los juzgados del país.

En Castilla y León hay cientos de casos y en León ya comienza a ser un grave problema. Estas madres, abuelas y profesionales que además de representar a Infancia Silenciada pertenecen a la Coordinadora Estatal contra la violencia vicaria machista, han pedido a Mónica Ramírez Encinas nuevas medidas para evitar custodias compartidas impuestas y mejorar la protección de menores frente a la violencia vicaria.

La presidenta del Tribunal de Instancia, Mónica Ramírez Encinas ha manifestado que la violencia vicaria machista es una lacra social a la que hay que poner freno desde las instituciones, urge generar alianzas estratégicas en torno a políticas, prácticas y normas para erradicar las violencias de género vicaria e institucional. Durante la mañana de ayer y tras una hora y media de reunión, en una cita muy dura porque hoy se cometía el segundo crimen de violencia vicaria machista en lo que va de semana, (las cifras crecen exponencialmente), se habló sobre la vulneración de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género. Infancia Silenciada (IS), trasladaron a Mónica Ramírez su preocupación por las “custodias compartidas impuestas” y la falta de protección efectiva a los menores víctimas de violencia machista. No podemos permitirnos por más tiempo que se sigan destrozando infancias, debemos revertir que desde el Tribunal Superior de Justicia se siga diciendo que la Custodia Compartida es la fórmula idónea para los menores cuando una pareja se separa, cuando las cifras de violencia vicaria machista son insoportables.

Infancia Silenciada habló de la importancia de la verdad, la justicia y la reparación a tantas niñas, niños y adolescentes y a sus madres, víctimas todos de esa violencia machista porque un maltratador nunca será un buen padre. IS comunicó a la presidenta la urgencia de poner en los juzgados a las víctimas y supervivientes en el centro, desde las perspectivas feministas, de infancia y de derechos humanos. Urge garantizar una protección real, prevenir las violencias y lograr políticas públicas que no reproduzcan daño institucional.

La asociación, integrada por madres y abuelas de todo el país, ha denunciado que “la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia no se está cumpliendo”. Como señalaron, dicha norma pone el foco en la “sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil”, pero en la práctica, aseguran, “las instituciones no cumplen la ley y aquí no pasa absolutamente nada”. La violencia vicaria es el agujero negro de la violencia machista unido a la violencia institucional , uno no va sin el otro, y aquí se están cometiendo actos de omisión de socorro que ejercen las instituciones y sus profesionales que impiden el ejercicio de los derechos humanos, y quien lo ejerce lo hace bajo el amparo legitimo del Estado de Derecho, desde los juzgados hay que actuar con más contundencia y determinación con los maltratadores por muy garantista que sea nuestro derecho y por muy a favor del reo que esté. No tenemos un derecho acorde a la problemática social real existente en pleno siglo XXI, nuestro código civil es de 1800.

Durante el encuentro, las representantes de IS relataron situaciones frecuentes en los juzgados, como la imposición de regímenes de visitas con progenitores denunciados por maltrato sin investigar los hechos, el uso de comentarios despreciativos hacia las madres, y presiones psicológicas hacia los menores para que acepten esos vínculos familiares, la utilización del Falso e inexistente SAP hacia las madres protectoras. En los juzgados no se están haciendo bien las cosas , el deseo de los niños se tiene que tener en cuenta porque ese deseo es el Interés Superior del Menor y lo que prima en los juzgados es por regla generalizada el interés superior del padre a que mantenga forzosamente el vínculo con sus hijos. El derecho es de las niñas, niños y adolescentes no del progenitor, que sólo busca seguir causando daño a la madre y a sus propias hijas e hijos. Convierte a sus hijas e hijos en soldados contra las madres, esto es la violencia vicaria machista y detectarlo es una obligación de las instituciones.

Infancia Silenciada ha hecho un llamamiento a revisar caso por caso, reclaman a la justicia una atención individualizada a cada caso, especialmente aquellos que implican a menores y progenitores con antecedentes de maltrato. “Las decisiones judiciales tienen consecuencias reales y devastadoras en la vida de muchas madres e hijos. Se están imponiendo custodias compartidas con maltratadores, sin que exista acuerdo, y luego no hay forma de corregirlo judicialmente”, denuncian. Esto es un grave incumplimiento de la norma

En su intervención final, la organización pidió muchas cosas a la presidenta: que se tomen más medidas cautelares ya que éstas se pueden tomar siempre, en cualquier momento del procedimiento, antes, durante y después, que se investigue todo, y que las audiencias provinciales que lleven temas de familia (cuando se recurre) sean especialistas y no se limiten a decir que como el TSJ dice que la formula mejor es la custodia compartida dejen de hacer su trabajo de investigación de cada caso, así mismo que los recursos de Casación prevean estas especializaciones, las violencias se archivan en los juzgados de violencia de género y se van a juzgados de familia y en su larga mano siguen persiguiendo a esas víctimas a a la infancia y a sus madres, de ahí las cifras tan vergonzantes de violencia contra la infancia, esto nos debería avergonzar a todos como sociedad y a todas las instituciones.

“Cuando hay violencia psicológica no se puede decir en el juzgado que no se puede probar y que es simplemente violencia psicológica porque este tipo de violencia es desoladora, devastadora y destruye proyectos de vida. Se están inaplicando leyes, se está inaplicando la Diligencia Debida y la consecuencia es la violencia institucional. La organización Infancia Silenciada exige tolerancia cero a la violencia de género contra la infancia, contra sus madres y tolerancia cero contra el negacionismo de todo tipo de violencia de género. Es una obligación seguir trabajando a todos los niveles institucionales y ampliar derechos y libertades tanto de mujeres como niñas, niños y adolescentes porque de lo contrario todos seremos cómplices de la normalización de tanta violencia, todos somos parte de la solución.