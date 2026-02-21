El PP exige a Sánchez que mejore la red eléctrica que "bloquea" el crecimiento económico de León

En el prólogo de la visita de Pedro Sánchez este domingo a Ponferrada, el PP de León se adelantó a presentar las tres Proposiciones No de Ley (PNL) registradas en el Congreso de los Diputados para "rescatar a nuestra tierra y reactivar la economía de la provincia leonesa". Las tres iniciativas se fijan en que León, como recalcó la diputada Silvia Franco, "se enfrenta a tres frenos que están estrangulando nuestro futuro" por lo que reclaman inversiones para solucionar los "problemas con el suministro eléctrico, con las redes eléctricas; con el transporte ferroviario; y con la digitalización".

Franco se centró sobre todo en advertir que "León no necesita fotos, lo que necesita son conexiones eléctricas e industrias". Para lograrlo, la diputada popular explicó que su propuesta en el Congreso exige al Gobierno que "haga un refuerzo urgente de las redes de transporte eléctrico para garantizar el desarrollo industrial, la electrificación y aprovechar además todo el potencial energético que tenemos como provincia y como comunidad".

La reclamación de la parlamentaria argumentó la necesidad en "la parálisis eléctrica que está asfixiando a nuestra provincia". Franco incidió en que "Castilla y León genera el 19% aproximadamente de las energías renovables de nuestra nuestro país", pero su "red de transporte eléctrico está al borde del colapso". "Hay tres provincias ya en Castilla y León que están a 100% y León se sitúa en torno al 84 % de saturación. Esto supone que empresas que quiere instalarse en nuestros polígonos, con nuevas actividades, nuevos negocios, nuevas industrias, no pueden o reciben un no porque no hay capacidad eléctrica suficiente", expuso la representante del PP.

El "impacto demoledor" lo cuantificó la diputada del PP en que "en Castilla y León están paralizados o bloqueados en torno a 15.000 millones de euros en 50 proyectos clave y muchos de ellos leoneses". No acotó cuáles en concreto porque sólo tenía "datos autonómicos", aunque sí que incidió en que "este bloqueo frena polígonos como el de Onzonilla, que si no fuese por este bloqueo podrían estar creando miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. . El problema se debe, como reseñó Franco, a que "Red Eléctrica Española reconoce que un 75 % de su red está colapsada y que, a nivel nacional, sólo se pueden atender entre un 10% y un 12% de las nuevas solicitudes".

Pero, en este escenario, Franco criticó que "el mismo Pedro Sánchez que presume de economía verde, de transición energética, en la planificación de la red de transporte para los años 2025-2030 pretende mantener una inversión eléctrica en Castilla y León con un ridículo 4,1%". "Eso cuando generamos en torno a una quinta parte de las energías renovables. Estamos ante una discriminación clarísima", subrayó la diputada nacional, quien abundó en que las energías que se producen en esta comunidad "se disfrutan en otros territorios, pero a nosotros se nos niegan las infraestructuras necesarias para crecer, para que las industrias y las empresas se implanten en nuestra comunidad y en nuestra provincia y para generar un empleo".

La parlamentaria berciana insistió en que "el responsable es el Gobierno de Pedro Sánchez", ante el que "el PSOE de León guarda un silencio y una complicidad absoluta". "El Partido Socialista prometió una transición justa y lo que ha traído a esta provincia es una transición al vacío", resumió Franco, quien ironizó con que el presidente del que el Ejecutivo central viene a la fundación de Ciudad de la Energía cuando su Gobierno está bloqueando la convocatoria de los concursos de los grupos de transición justa que hay en nuestra provincia". "Tenemos un grupo de cinco nudos de transición justa que dejaron libres el cierre de las térmicas y no se ha convocado ningún concurso. Cero proyectos, cero inversiones", sentenció.

La segunda de las PNL reclama "el impulso del Corredor Atlántico", en el que León "ha sido designado como nodo multimodal estratégico, pero el Gobierno no está haciendo nada". "Ahí seguimos con el trazado del lazo del Manzanal, ese estudio de viabilidad que se adjudicó, que el plazo de ejecución ya ha finalizado y seguimos sin saber qué se va a hacer con este lazo del Manzanal", apuntó Franco, quien mantuvo que "la falta de este Corredor Atlántico está poniendo en riesgo y está evitando que se creen muchos empleos, vinculados al sector logístico".

La tercera propuesta presentada en el Congreso hace referencia a "la digitalización porque el Gobierno de Sánchez prometió que todos los municipios en 2025 tendrían fibra óptica, con cobertura universal y la realidad es que Castilla y León es una de las últimas comunidades en este despliegue". "Estamos 10 puntos por debajo de la media nacional. Nos afecta especialmente por la gran importancia de que en nuestro medio rural hay pueblos todavía sin conexión y la brecha digital está afectando no sólo a la población, sino a la implantación de nuevos negocios a nuestro medio rural", citó.

La intervención la refrendó la candidata del PP por León a las Cortes autonómicas. María José Álvarez Casais expuso que "ante este panorama hay alternativas". Como ejemplo, puso "las iniciativas de Alfonso Fernández Mañueco" que "desbloquea ese futuro con autoconsuma obligatorio en todos los edificios públicos y la nueva sede del Skyle con eficiencia, energía puntera, apoyada en la generación de energía renovable, y con políticas activas de suelo industrial".

La candidata enumeró además que "mientras Sánchez nos condena al atasco y al atraso con el Corredor Atlántico paralizado, Mañueco lidera su estrategia logística que convertirá a León en el nodo multimodal operativo para el año 2030". Como colofón, Álvarez Casais afirmó que "mientras Pedro Sánchez deja a León prácticamente la última en 5G, con pueblos literalmente aislados, Alfonso Fernández Manñueco, por el contrario, amplía Castilla y León Digital con laboratorios móviles que llegarán a 211 pueblos rurales más pequeñito".