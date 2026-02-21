El PP exige al PSOE el cese de su portavoz en Prioro tras la condena por agresión

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El PP de León ha exigido este sábado al PSOE provincial que haga un ejercicio de "responsabilidad política" y aparte al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Prioro (León), Ignacio Sedano, tras la sentencia firme que le condena a pagar multas e indemnizaciones que suman 5.620 euros por un delito de daños y malos tratos sin lesión contra el anterior teniente de alcalde Ignacio Gutiérrez.

A través de un comunicado, el PP ha informado de que la Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León, en la que se condenó al portavoz socialista a pagar una multa de quince meses con una cuota de 10 euros por día por el delito de daños (4.500 euros) y una multa de dos meses con cuota diaria de 10 euros por el delito leve de malos tratos sin lesión (600 euros); además de indemnizar al perjudicado con 520 euros por los daños causados en su teléfono móvil.

El PP ha incidido en que esta sentencia "demuestra una actitud y un comportamiento que no puede permitirse" por lo que el actual portavoz socialista "no puede permanecer más tiempo" en el Pleno municipal, por lo que han apelado al secretario provincial socialista y diputado, Javier Alfonso Cendón, para que tome medidas.

El PP de León ha reclamado al PSOE que "no mire hacia otro lado" cuando "existe una sentencia firme condenatoria" y le ha pedido que "no utilice la doble vara cuando los problemas y las situaciones le tocan en primera persona".

Además de los hechos por los que ha sido condenado, el PP ha denunciado que la actitud "desafiante" del portavoz socialista ha sido constante y ha obligado, incluso, a solicitar la presencia de la Guardia Civil en numerosos plenos para evitar posibles altercados con los miembros del equipo de gobierno.

"Los cargos públicos, como representantes de los ciudadanos, deben, sobre todo, tener un comportamiento ejemplar", han remarcado los populares, quienes creen que en el haber de los concejales debe primar la ejemplaridad institucional que "el hoy portavoz del PSOE no está mostrado".

Este comportamiento "reprobable" supone, a su vez, un menoscabo de la imagen institucional de un ayuntamiento como es el de Prioro y a la vez una "pérdida de confianza" de los ciudadanos hacia sus representantes públicos, ha concluido el PP.