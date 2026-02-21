Los usuarios de Feve en León no se dan por vencidos

Los integrantes de la plataforma por la defensa del ferrocarril de Feve cortaron la avenida Padre Isla.

Fieles a la cita, impenitentes, todos los sábados al mediodía, los integrantes de la plataforma por la defensa del ferrocarril de Feve cortaron la avenida Padre Isla. No se rinden, ni arredran por los desplantes como el dado por el PSOE de León que esta semana se negó a reunirse con ellos hasta que no pasen las elecciones autonómicas.

Frente al empecinamiento del Gobierno en seguir adelante con el estudio para levantar las vías y que un bus eléctrico haga el trayecto desde la parada de La Asunción hasta el centro, el movimiento ciudadano se afianza en la costumbre de hacerse visible para que las administraciones no atisben que se dan por vencidos.

Como cada sábado, los vecinos y usuarios se plantan a la puerta de la estación de Padre Isla, donde va para 15 años que no llegan los trenes, para reclamar al Gobierno que cumpla lo que les prometió.