UPL denuncia que se ha incumplido el plazo máximo fijado por el Gobierno para presentar el estudio de viabilidad de la Ruta de la Plata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han lamentado “la enésima burla de Óscar Puente y el Gobierno a la Región Leonesa en materia ferroviaria”, tras denunciar los leonesistas que el Gobierno ha incumplido el plazo máximo que fijó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace exactamente dos años, el 21 de febrero de 2024, para la presentación del estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, que se fijaba en 24 meses, habiendo vencido hoy dicho plazo.

Y es que, para UPL “llueve sobre mojado” en esta cuestión, sobre la cual consideran que “el PSOE se está riendo de León, Zamora, Salamanca y Cáceres”, y denuncian que los socialistas “han ido demorando premeditadamente todo aquello relacionado con la posible reapertura de la Ruta de la Plata”, y lamentan que el propio Gobierno haya exigido además como condición imprescindible para valorar la reapertura del corredor la existencia previa de un estudio de viabilidad económica y técnica, algo que los leonesistas apuntan que “no ponen este tipo de condiciones cuando se trata de otras zonas de España”.

Asimismo, desde Unión del Pueblo Leonés señalan que “aún y cuando es innecesario ese estudio de viabilidad, ya que deja al margen la rentabilidad social que supone que haya un corredor ferroviario que vertebre el Oeste de España de norte a sur”, recuerdan que la formalización del contrato para el estudio de viabilidad fue prometido por el PSOE en febrero de 2023, pero sin embargo, su formalización no llegó hasta un año después, en febrero de 2024.

En este aspecto, desde UPL denuncian que el PSOE acudió a la precampaña y campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 con la promesa de que impulsarían este estudio de viabilidad, sin pasar de las promesas antes de la campaña electoral de las elecciones generales, cuando el Ministerio de Transportes anunciaba que iba a licitar el estudio de viabilidad para el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, prometiendo los socialistas en julio de 2023 en un acto de campaña electoral en León la “inminente” publicación de esta licitación.

Sin embargo, pese a que se anunciaba como algo “inminente”, finalmente la formalización del contrato para el estudio tuvo que esperar más de medio año, hasta febrero de 2024, haciéndolo un mes después de haber salido a la calle miles de personas en Salamanca, Zamora y Astorga en enero de 2024 en sendas manifestaciones reclamando la reapertura de la Ruta de la Plata. Tras estas, el Gobierno adjudicó a la empresa Prointec la realización de dicho estudio de viabilidad, para el que el Ministerio fijaba un plazo máximo de 24 meses para su ejecución.

No obstante, agotado ya dicho plazo máximo de 2 años, desde UPL denuncian que el estudio de viabilidad sigue sin haberse presentado, habiéndose incumplido dicho plazo máximo, en lo que consideran “una burla más, la enésima de Óscar Puente y el Gobierno a Salamanca, Zamora y León en materia ferroviaria”, y lamentan que desde el ejecutivo “están alargando los plazos al máximo, incluso rebasándolos, porque la Ruta de la Plata no entra en sus planes y el futuro de la Región Leonesa no les preocupa en absoluto”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han pedido al Gobierno y al PSOE “que dejen de reírse de León, Zamora y Salamanca, y dejen de jugar con el futuro de nuestras provincias, que pasa en gran medida por una buena vertebración ferroviaria”, y reclaman al ejecutivo explicaciones por haber dejado acabar el plazo para el estudio de viabilidad sin haberlo presentado, lo que consideran “un insulto y un grave desplante a todo el Oeste de España, pero especialmente a la Región Leonesa y Extremadura, que son las regiones más afectadas por este nuevo desprecio del Gobierno”, ya que “para leoneses y extremeños la Ruta de la Plata es esencial”.