El PP recuerda que el Gobierno es quien puede modificar la norma para que colegios de Primaria puedan impartir 1º y 2º de la ESO como piden los padres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León recuerda que es el Gobierno el que tiene la competencia para modificar la normativa para que los colegios de Primaria puedan impartir 1ª y 2ª de la ESO como piden los padres. Sin embargo, estudiarán si existe la posibilidad “de manera excepcional” de llevarlo a cabo en algún colegio de la provincia más allá de los tres ya existentes.

Este es el compromiso alcanzado por el secretario provincial, Eduardo Diego, con representantes de las AMPAS en un encuentro celebrado hoy en el que también participaron la candidata del PP a las Cortes, María José Álvarez, y la diputada nacional Silvia Franco.

Los populares incidieron en que “se evaluará” si es posible “replicar” en algún lugar las tres excepciones que hay actualmente en la provincia, pero insistieron que el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero recoge, textualmente, que “los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatros cursos de los que consta esta etapa educativa”.

La diputada nacional Silvia Franco también se comprometió a trasladar, como miembro de la Vicesecretaria de Educación que dirige Jaime de los Santos, la inquietud de los padres con el fin de analizar un posible cambio de la normativa estatal.