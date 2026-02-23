El Tribunal de Instancia de León complica aún más los males que ya arrastraban los juzgados

El Tribunal de Instancia ha convertido los juzgados de León en un laberinto. Ya no es solo por el tradicional caos, que también. Ahora impera una especie de sensación de absoluto descontrol. Funcionarios que hoy están aquí y mañana allá. Carteles por todas partes, intentando poner orden donde no lo hay. Expedientes que se pierden y hay que recuperar porque la interoperabilidad de los sistemas informáticos hace un milagro las migraciones. Teléfonos fijos que dejan de funcionar y colocan en situación de incomunicación en la práctica algunas de las dependencias… Y para colmo, las obras de acondicionamiento por las tareas de mejora de la eficiencia energética, que ofrecen paredes revestidas de un mármol muy vistoso en medio de pasillos desiertos y elementos apilados.

«Esto no es solo de León. Yo vengo de Toledo y allí están igual. Y en Madrid ya ni te cuento», señala a este periódico un abogado que espera en la antigua sala de vistas de Penal 2, ahora bautizada como Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de León .

«Lo mejor está por llegar», ironiza una letrada de la administración de justicia. También a los secretarios judiciales de toda la vida se les ha cambiado el nombre, aunque eso ya fue hace tiempo. «Para el 30 de abril está previsto que entren funcionamiento del sistema Atenea, un nuevo programa informático que tarda 45 minutos en arrancar por término medio. Dice la teoría que con este visor, el acceso al Expediente Judicial Electrónico permite la consulta telemática de la documentación asociada a un procedimiento judicial por parte de los intervinientes en el mismo y de aquellos profesionales que ostenten la defensa o representación procesal. La realidad en León parece otra. «No tiene muchas de las funciones que teníamos antes con Minerva. Y va a ser la explosión definitiva porque yo estoy segura de que a partir de entonces esto va a colapsar». Desde su despacho en la planta baja del edificio de Sáez de Miera, Conchi González, portavoz del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), pone el foco en otro punto: «En la Audiencia Provincial hay cuatro funcionarios para atender 2.000 recursos cada año. Es imposible. Antes sabíamos dónde estaban las cosas. Ahora los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) están mezcladas en el Secotram (Servicio Común de Tramitación). Estamos hablando de cerca de 125 funcionarios que saben dónde están hoy pero no mañana...».

Una joven letrada leonesa es de la misma opinión en los pasillos. «He venido con un cliente para hacer un trámite. Le he pedido a la funcionaria que me explique donde va a atender a mi representado mañana y me ha dicho que no lo sabe porque es imposible saber cuál va a ser su ubicación cada día, no siempre están en el mismo lugar».

Si en este estado están los profesionales, mucho peor es el panorama para el ciudadano. «No lo sé, yo venía porque me han dicho que tengo un exhorto o no sé qué y ahora no sé cómo se llevan estas cosas». Lo explica otra funcionaria: «En los antiguos juzgados de paz, se hacían con un papel que se entregaba en mano. Ahora hay que hacerlo por vía digital y como los sistemas fallan, muchas veces llega a la hora de notificar a testigos que tienen que acudir a un juicio y hay que suspenderlo porque no ha sido posible localizarlos».

«La mayor parte del dinero que se ha invertido en plazas como la de León se ha gastado en la cartelería y en la señalética», protesta desde su despacho la representante sindical de STAJ. «Pero, por ejemplo, para la formación nos han mandado unos vídeos de cuatro minutos que tenemos que abrir en nuestro puesto de trabajo durante la jornada laboral, sin que ninguno de los formadores que antes había antes vengan a explicarnos las dudas que nos puedan surgir. Esto es un autoservicio y si hay problemas hay que autor resolverlo por los medios propios».

Para mejorar el panorama, en cuestión de dos semanas, una de las salas del edificio de Sáez de Miera quedará inutilizada con el objeto de poner en marcha tareas de reacondicionamiento, con lo cual habrá nuevos ajustes que realizar. Las cosas siempre pueden ir a peor.