El arreglo de un socavón corta hoy una de las vías de conexión de León con Trobajo

Antes de que la persistencia de las ruedas hagan del socavón una sima, el Ayuntamiento de León intervendrá este lunes al fin en el acceso a la glorieta de Pinilla desde la avenida San Andrés. Los trabajos obligarán a cortar la vía, una de las arterias principales de conexión de la capital leonesa con el barrio que lleva el nombre de la rotonda, Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo.

La restricción se aplicará a partir de las 09.30 horas de este lunes. No será un corte puntual, sino que se demorará al menos hasta el martes «para permitir el fraguado del aglomerado empleado», como detallaron desde el consistorio. La Policía Local marca como ruta alternativa la calle Pérez Galdós, Hermanos Machado y avenida de La Magdalena, a la vez que advierte de que también se desviará el tráfico en la calle Laureano Díez Canseco en su confluencia con la calle Hermanos Machado.