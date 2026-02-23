Lunes de tregua meteorológica en León: cielos despejados y temperaturas al alza en toda la provincia

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La estabilidad atmosférica se asienta en León en este arranque de semana. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la provincia se disfrutará este lunes de una jornada marcada por cielos prácticamente despejados, apenas interrumpidos por la presencia de nubes altas que no comprometerán el buen tiempo generalizado.

Aunque el día ha comenzado con brumas y bancos de niebla matinales en los valles del interior, así como con heladas débiles y dispersas, la tendencia para las próximas horas es de una mejoría térmica notable. El mercurio experimentará un ligero ascenso en toda la geografía provincial, acompañado de vientos flojos de dirección variable que apenas se dejarán sentir.

El comportamiento de los termómetros dejará diferencias significativas entre las distintas comarcas leonesas. Ponferrada liderará las máximas de la jornada, alcanzando unos primaverales 20 grados frente a los 4 de mínima. En Villablino, el ascenso también será evidente con una máxima de 19 grados y una mínima que no bajará de los 4.

Por su parte, la capital leonesa se moverá en un abanico térmico de entre 2 y 17 grados, mientras que en Astorga el ambiente será algo más fresco a primera hora, con una mínima de 1 grado y una máxima que se quedará en los 18.

Esta tónica de calma meteorológica, sin fenómenos adversos a la vista, parece que se mantendrá estable durante los próximos días, permitiendo un respiro tras los rigores de las jornadas precedentes.