El PSOE retomará los servicios de Urgencias y Rehabilitación en el centro de salud de Pinilla, en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Se trata de atenciones especializadas suprimidas por la Junta de Castilla y León en los últimos años y que no se han vuelto a abrir.

“Es una reclamación histórica del PSOE tanto autonómico como municipal”, han recordado los candidatos a las elecciones del 15 de marzo en la provincia de León Nuria Rubio y Benjamín Fernández, quienes han recordado que “el que fuera alcalde del PP en San Andrés, Goyo Chamorro, llegó a decir incluso que se iba a encadenar al centro de salud si no volvían las urgencias, pero nunca lo hizo y tampoco consiguió nada”.

También han recordado que Ester Muñoz, cuando era delegada de la Junta y presidenta del PP, se comprometió a estudiar esta posibilidad, “pero nunca se volvió a saber nada, fue un brindis al sol”.

“La supresión de Urgencias fue una decisión del PP en el año 2011, y es una muestra más de su política de recorte de servicios en Castilla y León”, han explicado Nuria Rubio y Benjamín Fernández, quienes han mostrado “la necesidad de que Pinilla vuelva a ofrecer esta atención especializada tan demandada por la población”.

Este centro de salud tiene actualmente más de 20.000 cartillas del área de salud de San Andrés del Rabanedo, que ofrece asistencia sanitaria tanto a San Andrés como a León, Sariegos y Cuadros, con la consiguiente dispersión geográfica. A ello se une que se trata de habitantes de la zona que tienen “una población muy envejecida, como es el caso del barrio de Pinilla, por lo que la calidad del servicio tiene que estar garantizada, y para ello Urgencias y Rehabilitación es primordial”.

Esta propuesta se alinea además con la iniciativa Territorio 30 del PSOE para las elecciones autonómicas, cuyo objetivo es cubrir los servicios de calidad de todos los habitantes de Castilla y León en un radio máximo de 30 minutos. Y es que “el pueblo más alejado, Cascantes, está a más tiempo de distancia del centro de salud de referencia para Urgencias y Rehabilitación, que se encuentra en Trobajo del Camino”:

“El centro de salud de Pinilla es el ejemplo de la desidia y la mala gestión del PP en la Junta de Castilla y León: promesas incumplidas, obras mal ejecutadas y, sobre todo, nulo interés en los vecinos y vecinas de las localidades afectadas”; han insistido Nuria Rubio y Benjamín Fernández, quienes confían en que “esta situación se resuelva una vez que Carlos Martínez se convierta en el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León”.