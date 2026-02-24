El BOE da el último aviso: los propietarios de viviendas turísticas tienen días para evitar perderlo todo

La oferta de pisos turísticos en León supera a grandes ciudades de su entorno.dl

Si tienes una vivienda turística en cualquier rincón de España, incluido León, estos días son clave. Por primera vez debes presentar el modelo informativo anual de arrendamientos de corta duración. El plazo termina el 2 de marzo de 2026 y no cumplirlo puede suponer que tu número de registro caduque… y con él, la posibilidad legal de alquilar en plataformas como Airbnb o Booking, según la Orden VAU/1560/2025 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicada en el BOE el 31 de diciembre de 2025.

Esta obligación, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, afecta a todos los alquileres de corta duración (turísticos, vacacionales, de temporada por trabajo, estudios o incluso tratamientos médicos). Se enmarca en el Registro Único de Arrendamientos (vigente desde julio 2025) y busca dar “transparencia” al sector… aunque muchos propietarios lo ven como un nuevo papeleo asfixiante.

¿Qué tienes que presentar exactamente?

• Un listado anonimizado de todas las estancias del año 2025: fechas de entrada y salida, número de huéspedes y finalidad del alquiler.

• Se hace por cada inmueble (con su Número de Registro Único – NRUA).

• Se presenta telemáticamente (formato XBRL) o en papel en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles.

• Aunque no hayas tenido actividad en 2025, debes comunicarlo igualmente.

El modelo se aprobó a finales de 2025 (Orden VAU/1560/2025) y este febrero 2026 es la primera vez que se exige para los datos del año anterior.

En León, 1.242 viviendas afectadas

En la provincia de León, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a noviembre de 2025, se registraban 1.242 viviendas turísticas, lo que representa la cifra más elevada en Castilla y León pese a un descenso del 19,24 % respecto al año anterior. Esta reducción se alinea con la tendencia autonómica (caída del 14,66 %, hasta 7.035 viviendas) y nacional (reducción del 12,4 %, hasta 329.764 viviendas). No obstante, estimaciones del sector, como las recogidas en el Informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur (enero 2026), apuntan a una oferta en plazas significativamente superior en la capital leonesa —alrededor de 2.959 plazas a finales de 2025—, lo que evidencia posibles diferencias entre las viviendas registradas oficialmente y la oferta anunciada en plataformas antes del pleno despliegue del registro único.

Muchos propietarios leoneses ya han visto cómo el nuevo control ha reducido la oferta ilegal, pero también ha complicado la operativa de los que cumplen.

Las principales quejas del sector: burocracia excesiva y sanciones encubiertas

El sector del alquiler vacacional no ha tardado en alzar la voz:

• Sobrecarga administrativa: Ya había licencias autonómicas, partes de entrada, declaración de responsables… y ahora un informe anual detallado. Según diversos comentarios en redes sociales se trataría de un control encubierto para ir eliminando oferta poco a poco.

• Coste y tiempo: presentar el modelo requiere recopilar datos de todo el año, algo que pequeños propietarios (sin gestor) ven imposible sin ayuda profesional.

• Falta de proporcionalidad: asociaciones critican que se aplique igual a quien alquila 365 días que a quien lo hace dos semanas al año.

• Miedo a errores: un fallo en los datos o no presentarlo a tiempo puede derivar en la revocación del NRUA, lo que equivale a prohibir el alquiler legal en plataformas digitales.

El Colegio de Registradores ha lanzado tutoriales y campañas informativas precisamente por la confusión, pero muchos ven la medida como un paso más en la “guerra” del Gobierno contra los pisos turísticos.

¿Qué pasa si no lo presentas antes del 2 de marzo?

• Revocación automática del Número de Registro Único (NRUA).

• Sin NRUA no puedes anunciar legalmente tu vivienda en plataformas con transacciones económicas.

• Posibles sanciones adicionales según la comunidad autónoma (multas que pueden ir de miles a cientos de miles de euros en casos graves).

• En la práctica: tu anuncio desaparece o se bloquea, y puedes perder ingresos de forma inmediata.

Si aún no lo has hecho, revisa la sede electrónica de los Registradores (www.registradores.org): tienen manuales, vídeos y el trámite online. No esperes al último día… la cola digital puede ser larga.