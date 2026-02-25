Las obras de Ordoño II fueron recibidas por el Ayuntamiento con decenas de deficiencias sin subsanar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sede administrativa del Ayuntamiento de León ya no está oficialmente en obras, aunque hay desperfectos y deficiencias en cada esquina del edificio. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León aprobó la adjudicación de las ‘Obras de rehabilitación del edificio Ordoño II Nº 10 del Ayuntamiento de León en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los Fondos Next Generation EU’ el 29 de septiembre de 2023 por un importe superior a 3,2 millones de euros, pero no finalizaron hasta el pasado mes de septiembre cuando se rubricó el acta de final de obra.

El plazo de ejecución de diez meses comenzó el 7 de octubre de aquel 2023 y finalizaba en julio del siguiente año; fecha en la que el equipo de gobierno tuvo que dar el visto bueno en la Junta de Gobierno a una ampliación del plazo hasta finales del mes de diciembre, cinco meses más. Y ya iban 15 meses con el edificio municipal en obras, lo que supuso el traslado de numerosos puestos de trabajo, con los inconvenientes que eso supuso para los

funcionarios y para el público que cada día acude al Consistorio a realizar diversos trámites.

Pero al llegar mediados de diciembre, la Junta de Gobierno presidida por José Antonio Diez se veía obligada a aprobar una nueva ampliación del plazo de las obras hasta marzo del 2025, tres meses más que, unidos a los cinco meses anteriores, sumaban un retraso total de 8 meses. Y los trabajos seguían sin finalizar al cumplirse esta fecha también.

El equipo de gobierno justificaba estos retrasos acumulados en el informe técnico de la dirección de obra, que hablaba de una serie de “…vicisitudes advertidas, que han demorado la misma por causas sobrevenidas no imputables a la entidad ni al Ayuntamiento, tales como la especial coyuntura económica que está afectando en este momento al sector de la construcción y servicios vinculados, muy dependientes del mercado de materiales, equipos y el energético, así como el retraso en la entrega de los suministros necesarios…”.

Finalmente se concedía otra moratoria hasta el mes de agosto, fecha en la que los desperfectos y las deficiencias, contadas por decenas, engrosaban la lista para ser subsanadas. Mientras tanto, los trabajadores municipales convivían -y conviven- con vidrios rotos en las ventanas nuevas, los retenedores de las puertas colgando, columnas y paredes con moho por el mal estado de las bajantes, agujeros en los techos, ventanas mal selladas por las que entra un frío helador y un largo etcétera que contradice la sentencia del acta de entrega: “Efectuado el reconocimiento de las obras y analizados los informes de control de ejecución de calidad efectuados a las mismas de acuerdo con los pliegos de cláusulas que rigen el contrato, se constata la ejecución correcta de las mismas” (30 de septiembre de 2025).

Una obra con serios desperfectos que ha salido cara

El portavoz popular, David Fernández, ha destacado que esta obra es una más de las gestionadas por el equipo de gobierno de José Antonio Diez que cumplen con el mismo guión: con retrasos y sobrecostes. Como lo ha denunciado en varias ocasiones, “es incapaz de acabar una sola obra en plazo. No hay una sola obra que no tenga retraso. Y no hablamos de unos días o unas semanas, si no de meses e incluso de más de un año. Una situación absolutamente inadmisible que afecta a los leoneses y, en un caso como éste de Ordoño II, también a los trabajadores”.

Con el agravante de que la Junta de Gobierno del 19 de diciembre pasado aprobó la disposición del gasto derivado de la medición final y liquidación por un importe de 323.257,73 euros a favor de la

empresa adjudicataria, un 9,94% más de lo presupuestado.