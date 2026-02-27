Diego y Oteruelo abordan la obra del parque tecnológico

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se reunió ayer con los representantes de la Junta Vecinal de Oteruelo de la Valdoncina para analizar las obras de ampliación del Parque Tecnológico de León, destacando las casi 140 catas que se han realizado ya para el control arqueológico de la zona. Diego apuntó que en ninguno de los sondeos se ha identificado estructura de interés patrimonial. También se abordó el convenio firmado entre Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los ayuntamientos de León y San Andrés para impulsar el plan regional de la Raya.