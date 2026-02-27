El alcalde de León asegura que REE busca solución a la saturación eléctrica del polígono industrial

Red Eléctrica (REE) ha comprometido la inclusión en el plan de inversiones actual de inversiones que permitan «a corto plazo» un aumento de la potencia eléctrica en el área de la capital, para subsanar la saturación de las líneas que está impidiendo la instalación de proyectos empresariales especialmente en el polígono industrial de León. Así lo aseguró el alcalde, José Antonio Diez, durante el pleno de ayer, en el que se aprobó una moción que insta al Gobierno de España a incrementar de manera urgente la potencia eléctrica disponible en el área industrial, que impide autorizar proyectos industriales de más de 100 kilovatios.

Diez aseguró que durante el último año ha mantenido varias reuniones con REE, incluso con su presidenta, y que aunque «las soluciones a corto plazo en etos temas» llevan tiempo, se están buscando soluciones que se incluyan en el plan de inversión en infraestructuras que recoge los proyectos hasta 2030.

El pleno del Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción que incide en la «alarmante» falta de potencia eléctrica disiponbile en el área metropolitana, en especial en el polígono. «Numerosas iniciativas empresariales han desistido silencionamente tras recibir la negativa de acceso a la red eléctrica, provocando una pérdida real de inversión, empleo y oportunidades de futuro».

La saturación de la subestación de Vilecha, «que no puede incrementar su potencia, aunque hubiera sido la solución más sencilla», señaló el alcalde, y la no ejecución de la subestación de Grulleros están «estrangulando el crecimiento industrial». A lo que se suma «la exclusión de Castilla y León de los planes prioritarios de inversión eléctrica del Gobierno»; por lo que la moción exige también incluir a la provincia en estos planes.

Grupo policial

El pleno aprobó también solicitar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial anunciado para Castilla y León tenga su sede en León. El grupo está compuesto por cincuenta agentes antidisturbios. La VII UIP tiene su sece en Valladolid, donde ya operan dos grupos, además de un subgrupo de mando. La creación de la actual estructura de las unidades conllevó la disolución de la Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes y que tenía su sede en la ciudad de León. El sindicato policial Unión Federal de Policía también ha denunciado esta concentración, que implica una menor eficacia en las intervenciones e importantes desplazamientos desde Valladolid.

Por otro lado, los grupos políticos respaldaron pedir a la Consejería de Educación la implantación urgente de un ciclo de FP media en Emergencias y Protección Civil en la provincia, porque existe demanda y necesidad de dotar al territorio de profesionales cualificados. Estos estudios responden al incremento de emergencias derivadas de incendios, rescates y fenómenos meteorológicos adversos, que exigen profesionales debidamente formados, con capacitación técnica, operativa y preventiva. Una necesidad que ha llevado ya a implantar los estudios en otros territorios. La Asociación Nacional de Entidades de Protección Civil y Emergencias ha presentado ya una solicitud a la Junta.