Más de 3.000 familias exigen integrar en los colegios el primer ciclo de la ESO

En otras autonomías, como en Madrid, ya se está aplicando. Y en León son 58 ampras, que representan a más de 3.000 familias de las ciudades y del medio rural, las que claman porque los alumnos no den el salto al instituto hasta tercero de la ESO, cuando ya tendrían como mínimo 13 años.

Una reclamación que recupera la organización de la EGB, cuando el alumnado permanecía en los colegios hasta octavo, lo que ahora equivaldría a segundo de la ESO.

Tras varios escritos presentados ante la Dirección Provincial de Educación de León, que fueron rechazados, las familias se concentraron en diferentes puntos para volver a exigir este cambio y tras encuentros con diferentes partidos políticos. Ante la propia sede de la administración educativa en la provincia hubo una protesta que estuvo secundada por otra en Ponferrada y Laguna de Negrillos, Villadepalos, Astorga, Carracedo del Monasterio, Matachana y Viloria, Villaseca de Laciana, Sahagún, Villablino, La Magdalena, Carucedo y Carracedelo.

«Es un sentimiento generalizado, las familias piensan que los niños se van muy pronto al instituto. Lo que pedimos es una transición más justa, porque con 11 y 12 años salir del colegio supone para ellos un cambio emocional muy grande, aumenta el fracaso escolar y también supone un perjuicio para la conciliación», señala la portavoz de las 58 ampas que respaldan el cambio, Ana Belén Fernández, que representan casi la mitad de los colegios que hay en la provincia, 121.

Una reclamación que llega desde los centros públicos, porque los concertados suelen impartir todas las etapas educativas. Las familias leonesas reclaman respetar así la evolución y madurez de los niños y «preservar la infancia» porque en los institutos conviven no solo con jóvenes hasta los 18 años, también con adultos que estudian FP si el centro imparte esta rama.

De momento no han contactado con familias de otras autonomías donde ya se ha recuperado la organización de la EGB, pero no lo descartan en función de la evolución de sus reclamaciones.

Las concentraciones más numerosas fueron las de León y Ponferrada, con más de un centenar de representantes de las familias en cada caso. En Ponferrada, actuó como portavoz Véronica López, presidenta del Ampa el Urogallo de Carracedelo, quien dijo: “Se trata de proteger a la infancia en una etapa de alta vulnerabilidad. Estos traslados al instituto les obliga a abandonar su infancia de forma repentina y adoptar hábitos que no corresponden con su edad»,

Tanto Fernández como López incidieron también en que alargar la estancia de los niños en los colegios ayudaría a la sangría poblacional que sufren, sobre todo, las pequeñas localidades que salpican la provincia de León. En el manifiesto que se leyó en ambos casos se puso de relieve la situación que padecen los alumnos que viven en zonas de montaña, con largos recorridos por carretera para llegar a su instituto, obligándoles a madrugar más y llegar a sus casas muy tarde. «Manteniéndolos en sus centros podrán seguir comiendo en sus casas o en sus colegios y el arraigo con sus pueblos», precisaron.

“Yo como madre me gustaría que mis hijos estuviesen en el cole hasta los 14 años. Ya tienen otra madurez y también buscamos mantener el medio rural, fomentar la llegada de más familias”, indicó.

Esta petición es, por ahora, exclusiva de León, pero no descartan hablar con otras provincias para extender su petición y tener más voz ante la Junta de Castilla y León.