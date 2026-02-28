Tres de cada cuatro titulados por la ULE logran empleo indefinido antes de un año

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Una vez finalizados los estudios universitarios, los jóvenes se lanzan a la búsqueda de un empleo que se juste al título cursado. Una camino que para tres de cada cuatro titulados por la Universidad de León se cierra antes de un año. Son las profesiones vinculadas a la educación y los titulados en la rama sanitaria encabezan este ránking de rápida empleabilidad, a los que se suman los relacionados con actividades profesionales, científicas y técnicas.

El sector privado es el principal empleador de los titulados por la Universidad de León, mientras que cuatro de cada cinco trabaja para la Administración Pública. De hecho, un 15,82% de los egresados leoneses entre el 2017 y el 2025 apostó por opositar hasta conseguir un puesto como funcionario.

La Oficina de Evaluación y Calidad de la institución académica leonesa ha analizado cuál es la situación de los egresados en ese periodo, de 2017 a 2025, cuando consiguieron titular en los campus de Vegazana y Ponferrada más de 18.100 estudiantes.

Cuatro de cada diez son de la provincia de León, pero otros tantos llegaron a las aulas de la Universidad de León del resto de España, incluyendo en este rango al resto de la comunidad autónoma. Ahora, una vez superados sus estudios y conseguido un empleo, un tercio se ha quedado a trabajar en la provincia, mientras que casi la mitad se ha colocado fuera: casi un 12% en las otras ocho provincias de Castilla y León y un 37,46% en el resto de España. Un pequeño porcentaje trabaja fuera de las fronteras nacionales y mientras un 5% lo hace en el entorno de la Unión Europea, más de un 3% ha tenido que salir del viejo continente.

El saldo sigue siendo negativo. Al analizar el origen de los matriculados, cerca del 57% eran de la misma provincia leonesa, sin embargo, los que han logrado quedarse a trabajar en León tan sólo son poco más del 33%. Dentro de este mismo análisis, está casi 3,25% del alumnado que es de origen extranjero, pero que se tituló en Vegazana o Ponferrada, entre lo que destaca que el grueso, con el 2,25%, procedía de fuera de la Unión Europea.

salario

En relación a los sueldos, un 22% cobra menos de 12.00 euros, mientras que un 35% tiene unos ingresos anuales que van entre los 12.000 y los 20.000 euros. Sólo un 17,5 de los egresados por la Universidad de León cobra al año más de 32.000 euros. En las grandes empresas, con más de medio millar de trabajadores, se han colocado cerca del 30% de los jóvenes que se titularon entre 2017 y 2025, mientras que otro tanto por ciento similar lo hace en microempresas o pequeñas empresas.

Destaca que en tan sólo un 16% de los casos el trabajo conseguido no tiene ninguna vinculación con los estudios cursados, mientras que el 69,5% aplica en su empleo su formación académica, ya que su desempeño laboral se ajusta o bastante o mucho al título conseguido en la Universidad de León.

Pese a que parezca algo de otro tiempo, el envío de currículums con la trayectoria laboral, la formación académica, las habilidades y datos personales es el principal método por el que los universitarios leoneses logran su empleo. Eso sí, Internet se convierte en la segunda vía, las oposiciones en la tercera y, ya en cuarto puesto, con casi un 9%, los que han conseguido su trabajo a través de los servicios para esta materia que ofrece la propia Universidad de León. Los contactos familiares son claves para más de 8,6%, mientras que un 7,6% se quedó a trabajar en la empresa en la que hizo las prácticas. El Inem y el Ecyl, las empresas de trabajo temporal o los anuncios en prensa son otras de las alternativas, aunque en mucha menor medida, por la que los titulados de la Universidad de León consiguieron acceder al mercado laboral.

Frente a estos tres de cada cuatro a los que les ha ido bien, casi un 13% ha trabajado, pero ahora no lo hace, y casi un 15% no ha encontrado aún un empleo. El informe elaborado por la Oficina de Evaluación y Calidad también pone especial énfasis en ese 30% cuyo empleo no está relacionado con su título universitario. Un 67% de ellos dice que sí ha buscado un puesto que se adecúe a su formación, pero que no lo ha encontrado, mientras que el tercio restante aún no se ha puesto a buscarlo.