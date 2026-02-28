En libertad al día siguiente de entrar en la cárcel en León, tras cinco años en busca y captura

El hombre detenido esta semana en León tras cinco años en situación de busca y captura quedó en libertad al día siguiente de su ingreso en prisión, en otra demostración palpable de lo estrambótico que puede llegar a resultar el sistema judicial español.

El motivo alegado por su abogado, la prescripción de la causa después de cinco años, tuvo que ser tenido en cuenta por la plaza 3 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de León, que ordenó su puesta en libertad.

El arrestado fue uno de los principales encausados en el conocido “caso de las multiestafas”, cuya investigación fue desarrollada por la Policía Nacional en el marco de la denominada Operación Árbol.

El líder de la banda, supuestamente materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

La lógica determina que al ser la sentencia inicial de conformidad y por lo tanto firme, el detenido en León debería ser ingresado automáticamente en prisión para su ejecución. Pero el sistema determina su puesta en libertad hasta que se ordene la ejecución de la sentencia, con lo que buena parte de los penados no se presentan a su cumplimiento y quedan en situación de busca y captura.

El Tribunal de Instancia no puede mantener una requisitoria en vigor cuando la causa está prescrita por imperativo legal. Por todo ello, la labor policial y penitenciaria queda en nada cuando se cae en la cuenta de la prescripción, que no figura en el procedimiento hasta que no se practican las detenciones y se notifica la situación del penado.

La detención se produjo cuando dos inspectores en prácticas, un inspector destinado en Barcelona y un agente de la Comisaría Provincial de León, que se encontraban fuera de servicio, reconocieron al reclamado mientras paseaba por una céntrica calle de León en compañía de una mujer. La intervención no ha servido para nada.