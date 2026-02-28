Castilla y León consigue ocho medallas en Spainskills 2026.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de estudiantes de FP castellano y leonés ha subido al podio de Spainskills 2026 en ocho ocasiones, consiguiendo tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. La delegación, conformada por 37 estudiantes, ha participado en las 30 modalidades oficiales y en las 3 exhibiciones programadas para la Competición Nacional de Formación Profesional.

Así, tras la ceremonia de clausura celebrada esta misma mañana, se han alzado con la medalla de oro los alumnos de los ciclos de Mecatrónica (Rafael González y Álvaro Junciel del IES Universidad Laboral de Zamora), de Diseño Mecánico Cad (Andrés Ambrosio del CIFP Juan de Herrera de Valladolid) y de Exhibición Farmacia y Parafarmacia (Aitana Martín Vázquez de SAFA GRIAL DE Valladolid).

Los estudiantes de Soldadura (Hugo Martín, del Centro Menesiano Zamora Joven) y Control Industrial (Héctor Montes, de Salesianos Padre Aramburu de Burgos) han obtenido medalla de plata.

Finalmente, han conseguido medalla de bronce los alumnos de Electrónica (Bruno Domínguez, del IES Virgen de la Encina de Ponferrada), de Atención Sociosanitaria (Paula García, de SAFA GRIAL DE Valladolid) y de Panadería (Lucia Pascual, de IES Asturica Augusta de Astorga).

El jurado, que ha seguido de cerca el desarrollo de la competición, ha tenido en cuenta no solo el resultado final, sino también las destrezas y competencias demostradas por los participantes durante la ejecución y el desarrollo de los proyectos.

Los mejores en cada una de las modalidades formarán parte de la delegación nacional y competirán en el Campeonato Mundial de Formación Profesional Worldskills, en la ciudad china de Shanghái, entre el 22 al 27 de septiembre de este año, y el Campeonato Europeo de Formación Profesional Euroskills en la ciudad de alemana de Düsseldorf, entre el 22 al 26 de septiembre de 2027.

La delegación autonómica ha estado compuesta por los 37 estudiantes que obtuvieron la medalla de oro en el Campeonato Autonómico CyL Skills 2025, celebrado en Valladolid en abril de 2025. Estos alumnos han contado con el acompañamiento del equipo de coordinación y del profesorado tutor, encargado de su entrenamiento y preparación para la cita nacional. En total, han participado en este certamen 559 alumnos y titulados de FP de toda España.