Los Bomberos de León intervienen por el incendio en una vivienda en Viloria de la Jurisdicción.BOMBEROS DE LEÓN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes un incendio en una vivienda en Viloria de la Jurisdicción, perteneciente al municipio de Onzonilla, movilizó a los Bomberos de León. El equipo trasladado intervinó con bomba rural pesada y un vehículo autoescala. A pesar de que toda la cubierta estuvo afectada, se pudo evitar la propagación a las viviendas contiguas y no hubo que lamentar daños personales.