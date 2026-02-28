Diario de León

Los Bomberos de León intervienen por el incendio en una vivienda en Viloria de la Jurisdicción

El equipo trasladado intervinó con bomba rural pesada y un vehículo autoescala

Este viernes un incendio en una vivienda en Viloria de la Jurisdicción, perteneciente al municipio de Onzonilla, movilizó a los Bomberos de León. El equipo trasladado intervinó con bomba rural pesada y un vehículo autoescala. A pesar de que toda la cubierta estuvo afectada, se pudo evitar la propagación a las viviendas contiguas y no hubo que lamentar daños personales.

