Sorprendido infraganti mientras robaba en un comercio de Trobajo del Camino

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo detuvieron a un hombre tras sorprenderle forzando el acceso a un local comercial en la localidad leonesa de Trobajo del Camino. Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la madrugada, cuando los agentes, alertados por un testigo, se personaron en el lugar y sorprendieron al individuo tras haber forzado la puerta de acceso al establecimiento.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes intervinieron diversas herramientas comúnmente utilizadas para la comisión de este tipo de delitos. Una vez comprobados los hechos, los policías procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

El análisis técnico de los efectos incautados y la inspección ocular realizada vincularon directamente al arrestado con otro robo cometido mediante un procedimiento idéntico hace apenas dos días en la misma zona.