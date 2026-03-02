¿Quieres experimentar la gravedad cero? Ya puedes ser astronauta por un día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Acercar la experiencia espacial a los jóvenes y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas. Ese es el objetivo del nuevo programa 'Astronauta por un día', que tiene como plato fuerte un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad.

Este programa pionero en España dispone de 30 plazas, dirigidas a estudiantes de entre 16 y 22 años que, además, asumirán un compromiso de participación activa en labores de divulgación y sensibilización social como embajadores y embajadoras del Espacio de la Agencia Espacial Española (AEE) durante un año.

El programa, lanzado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la AEE, está destinado a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad.

Los seleccionados participarán en una jornada de formación, que culminará con un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad el 5 y el 6 de mayo próximo, en la Base Aérea de San Javier (Murcia)

Se trata de una actividad aeronáutica en la que, mediante la realización de trayectorias parabólicas controladas, se generan breves periodos de ingravidez similares a los que se experimentan en el espacio, por lo que, entre los requisitos para participar, se deben superar los reconocimientos médicos preceptivos.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha animado a los jóvenes a no desaprovechar esta oportunidad porque "ser astronauta no es tan fácil (...) y puedes serlo por un día", ha señalado en un video, junto a los astronautas de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez y Matthias Maurer.

"Si quieres sentir lo que sentimos en microgravedad en el espacio, apúntate a esta iniciativa", ha señalado el astronauta español, en el vídeo de presentación, ha informado el ministerio.

El programa ofrece hasta 25 plazas para estudiantes de primer y segundo curso de Bachillerato matriculados en centros docentes del sistema educativo español.

Además, hay hasta otras cinco para estudiantes españoles matriculados en el ciclo de Grado de una enseñanza universitaria oficial STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en centros del sistema universitario español, y la inscripción se realiza online.

Las solicitudes admitidas serán evaluadas, al menos, a través de las siguientes fases: evaluación del expediente académico y de la motivación por el espacio y su propuesta como Embajadores de la AEE, y reconocimiento médico obligatorio.

En su papel de embajadores y embajadoras, los jóvenes contribuirán a la difusión del conocimiento científico y tecnológico y a la promoción de vocaciones STEM, especialmente entre la población juvenil.