Villaquilambre comienza a deshacer un nudo logístico con 652.000 €

Después de años de reivindicaciones, la conexión del colegio de Los Adiles de Villaobispo de las Regueras con la carretera de Santander para evitar el rodeo que ahora se daba a través de la localidad para llegar al centro educativo, comenzó ayer a ejecutarse. Las obras, con una duración de siete meses, cerrarán el entorno de las calles Remesón y Juni para asfaltarlas y abrir una rotonda distribuidora del tráfico y con salida a la N-621.

De modo que el Ayuntamiento de Villaquilambre da un paso definitivo para resolver uno de los nudos logísticos y de seguridad más importantes de la localidad. El proyecto nace de la necesidad de adaptar el entorno urbano al crecimiento del colegio, que actualmente alcanza los 460 alumnos.

Según los estudios de movilidad que se han realizado, se estima que el 30% de los estudiantes acceden al centro en vehículos privados, lo que genera una presión de tráfico considerable en las horas punta.

La solución que se proyecta contempla una inversión de 651.686,26 euros y un plazo de ejecución para que el próximo curso la conexión pueda estar operativa. El objetivo principal es dotar a la zona de una sección transversal moderna que garantice el tránsito seguro de vehículos y, sobre todo, de peatones.

Ahora, la calle Juan de Juni carece de urbanización, mientras que la calle Remesón presenta un firme muy deteriorado y una ausencia total de aceras. Las obras no solo se limitarán al asfaltado, sino que supondrán una renovación integral de los servicios básicos, con la instalación de redes de saneamiento, drenaje y abastecimiento, además del soterramiento de canalizaciones de baja tensión y telecomunicaciones y la construcción de aceras para garantizar la seguridad peatonal.

El corazón del proyecto es, no obstante, la nueva glorieta que unirá ambas calles. Esta infraestructura clave permitirá distribuir de forma eficiente el tráfico que se dirige al colegio, facilitando el acceso tanto por el vial actual como por el nuevo tramo de Juan de Juni, que dará servicio a la zona norte del centro y a la calle Vicente Aleixandre.

Además, esta mejora beneficiará directamente a los residentes de las calles Castilla y Andalucía al mejorar el acceso a sus viviendas. Los cálculos de ingeniería prevén que, incluso en las horas de mayor intensidad de tráfico, la intersección mantendrá un «nivel de servicio B», lo que garantiza una circulación fluida y sin retenciones significativas.

También se instalará un nuevo sistema de alumbrado público mediante columnas laterales situadas junto a los bordillos por uniformidad lumínica y aumentar la seguridad sin incrementar los costes de explotación y mantenimiento para el municipio. Los desvíos se pueden efectuar desde la N-621 por las calles Manuel García y Las Fuentes y viceversa.