Aletic e Ildefe renuevan su alianza para impulsar el talento tecnológico en León

La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aletic) y el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) reafirmaron su compromiso con la digitalización y el crecimiento económico de León, por lo que renovaron su alianza estratégica para impulsar el talento tecnológico.

El presidente de Aletic, Juan Carlos Rodríguez Fraile, visitó para ello el Centro de Empresas de Base Tecnológica, ubicado en Eras, donde fue recibido por la gerente de Ildefe, Natividad Rodríguez. Pondrán el foco en el mentoring a startups, la ciberseguridad y la retención del talento local.