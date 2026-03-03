Colas de tráfico en León detrás del tapado de agujeros en Padre Isla

Corte de Padre Isla para reparar los bachesRamiro

El plan de bacheado de urgencia que ha emprendido el ayuntamiento de León esta semana ya deja consecuencia en la tensión del tráfico en la zona centro. Mientras se acomete el tapado de agujeros en la calle Padre Isla, cerrada a la circulación para permitir este trabajo, se forman retenciones en torno a Santo Domingo.

El ayuntamiento leonés tiene previsto realizar estas tareas para atenuar los efectos del temporal en diez avenidas de la ciudad hasta el próximo día 8. Los servicios municipales ya advirtieron de restricciones puntales del tráfico rodado por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de León que será la encargada de realizar el control del tráfico.

Dentro de este plan de bacheado se actuará en las siguientes calles: calle Santa Ana, calle Monja Etheria, avda. Fleming, avda. Antibióticos, avda. Padre Isla, avda. Álvaro López Núñez, calle Ramón y Cajal, rotonda de Gutiérrez Mellado, calle Policarpo Mingote y avda. Universidad.

