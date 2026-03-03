Patrimonio autoriza la consolidación de las vidrieras del rosetón de la cara norte de la Catedral de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha autorizado la consolidación de las vidrieras del rosetón VIII y del triforio VIII, situados en la fachada norte de la Catedral de León, así como el refuerzo de los muros de esta misma fachada. El proyecto contempla el desmontaje e intervención de las vidrieras en el taller diocesano de Dámaso Merino, así como su posterior protección mediante un sistema de acristalamiento isotérmico. Asimismo, se prevé el refuerzo de los elementos de piedra caliza mediante la aplicación de nanocales, una técnica innovadora en este tipo de actuaciones.

Actualmente, estas vidrieras se encuentran entre las más afectadas del conjunto catedralicio, con un elevado grado de corrosión. El triforio, por su parte, presenta inestabilidad estructural debido a roturas y fallos en la red de plomo. En cuanto a los muros, estos muestran un acusado deterioro derivado de agentes meteorológicos, con fisuras y procesos de disgregación material.

Además, la Comisión ha autorizado la instalación de nuevo acceso peatonal al aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Marcelo en León. El objeto de la solicitud, a los efectos que afectan a la Ponencia y Comisión Territorial de Cultura y Patrimonio de León, radica en la rehabilitación del antiguo acceso peatonal que actualmente aparece cubierto y cerrado, para utilizarse como acceso alternativo peatonal y poder cumplir así las condiciones de evacuación de la normativa de protección contra incendios que es de aplicación, en lo que se refiere a la longitud máxima que es de 50 metros. La propuesta consiste en reutilizar los muros existentes que flanquean la escalera de acceso al aparcamiento y, sobre ellos, en la longitud necesaria para poder cubrir a los eventuales peatones en su salida, instalar una cubierta y unos laterales de vidrio, con una estructura metálica. Ambos materiales similares a los de la salida existente, y buscando la mayor discreción y menor impacto sobre el entorno, sin por ello perder funcionalidad.

Del mismo modo, se ha informado favorablemente el proyecto básico para la restauración del Castillo de Villapadierna (en Cubillas de Rueda), en concreto, la fase 3 que supone la rehabilitación interior de la torre. Para su autorización final se deberá aportar un proyecto de ejecución que permita un análisis completo de las obras.

Por otro lado, la Comisión también ha autorizado las obras de reparación de un hórreo en Oseja de Sajambre, cuya estructura de madera presenta deterioro en distintos puntos. La intervención contempla el retejado de la construcción y la sustitución de diferentes piezas dañadas, que serán elaboradas igualmente en madera de roble —en consonancia con el material original— y sin alterar la configuración ni la estructura primitiva de la construcción.

COMARCA DEL BIERZO

Los miembros de la Comisión han dado luz verde el proyecto de iluminación y patologías en la Iglesia de Santa María de Vizbayo, de la localidad de Otero, en el término municipal de Ponferrada. Se prevé realizar una nueva iluminación en el templo, sobre todo en el interior con la colocación de diferentes luminarias. Se tiene en cuenta una duplicidad entre la iluminación del monumento (en momentos de visita) y la iluminación para el culto. Se proyectan luces más cálidas para el primer caso y luces de efecto más diurna para el culto.