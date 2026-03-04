Hasta el 7 de abril el plazo para adquirir las ayudas de la Junta para equipamiento científico de las universidades

Un alumno de la Universidad de León trabaja con su ordenador en una de las salas de estudio de su centro. FERNANDO OTERO

La Consejería de Educación ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico compartido Infrared, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Estas subvenciones, que llevan convocándose desde 2017, cuentan con un presupuesto de 5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El objetivo de esta convocatoria es financiar la adquisición del equipamiento científico técnico necesario para realizar pruebas para el desarrollo de un proyecto o de una línea de investigación de forma coordinada por varias universidades o centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con sede en Castilla y León y grupos de investigación con el apoyo de empresas garantizando, de esta forma, la transferencia de conocimiento al tejido productivo de la Comunidad.

La cuantía individualizada de la subvención no será inferior a los 50.000 euros ni superior a los 500.000. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 7 de abril. En esta convocatoria, se incluye por primera vez entre los criterios de valoración además de la calidad científico-técnica de la línea de investigación de la petición, de la adecuación del equipamiento científico-tecnológico solicitado a la ejecución de la investigación, del número grupos y de universidades públicas de Castilla y León o centros de investigación con sede en Castilla y León pertenecientes al CSIC participantes en la petición, del número de empresas que colaboran en la petición, que el director científico del grupo de investigación o el investigador principal que lidera la petición sea un investigador ERC (European Research Council).

Finalmente, la presente línea de subvenciones se encuadra dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.