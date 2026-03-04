León escucha de nuevo los motores de los Eurofighter sobre el cielo de La Virgen del Camino: los aviones de combate se ponen a punto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El característico estruendo de los aviones de combate resonó de nuevo esta mañana sobre el cielo de la Base Aérea de La Virgen del Camino, situada en las inmediaciones de León.

Varios cazas Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio realizaron un intenso vuelo que generó un fuerte ruido audible en gran parte de la capital leonesa y su alfoz.

Estas maniobras son habituales en la instalación militar y nada tienen que ver con el conflicto armado en curso en Oriente Medio, donde desde finales de febrero de 2026 se registra una escalada significativa entre Estados Unidos, Israel e Irán. El enfrentamiento, iniciado con bombardeos conjuntos estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes el 28 de febrero, ha provocado la muerte del líder supremo Ali Jamenei, cientos de víctimas en Irán y represalias iraníes contra bases y aliados regionales de EE.UU., extendiéndose a países como Líbano, Arabia Saudita, Kuwait y otros del Golfo.

Esta situación de alta tensión internacional ha generado preocupación global, pero las actividades en La Virgen del Camino responden exclusivamente a rutinas de entrenamiento habituales. Aunque no ha trascendido un comunicado oficial específico del Ministerio de Defensa o del Ejército del Aire sobre este vuelo concreto, precedentes similares en León —como los ejercicios tácticos de Eurofighter del Ala 14 en marzo de 2022, que incluyeron aterrizajes, despegues y maniobras— confirman que la base se utiliza de forma periódica para prácticas de navegación, aproximaciones de precisión, tomas y despegues cortos, o integración en escenarios simulados. El Eurofighter Typhoon, principal caza de superioridad aérea del Ejército del Aire español —con flota operativa en unidades como las Alas 11 y 14—, requiere entrenamientos frecuentes para mantener la cualificación de los pilotos y la operatividad de las aeronaves.

Los Eurofighter sobrevuelan León

El ruido generado por los Eurofighter —aviones supersónicos capaces de superar Mach 2 y equipados con motores EJ200 de gran empuje— es habitual en estas maniobras y suele durar solo minutos, aunque en días con menor actividad ambiental se percibe con mayor intensidad en la ciudad. No se han reportado incidencias ni alteraciones en el tráfico aéreo civil del aeropuerto de León, que comparte instalaciones con la base bajo un convenio prorrogado recientemente por un año más (hasta 2027), según resolución publicada en el BOE el 2 de marzo de 2026.

Este tipo de actividades, aunque puntuales, contribuyen a mantener la preparación operativa de las unidades y subrayan la doble función estratégica de La Virgen del Camino como instalación militar en el noroeste peninsular. En un año marcado por el incremento de ejercicios internacionales del Ejército del Aire —como Red Flag en Estados Unidos, Ramstein Flag en Finlandia o Pitch Black en Australia— y la consolidación de capacidades en drones y caza, estos entrenamientos rutinarios garantizan la disponibilidad y eficacia de las Fuerzas Armadas españolas en un escenario de seguridad global complejo.

