El boom de los pisos turísticos en León: de liderar el ranking en 2025 al frenazo histórico por la nueva ley

El INE no dejaba lugar a dudas en su descargable de la Estadística Experimental de Viviendas Turísticas: León lideró el número de viviendas de uso turístico (VUT) dentro de la comunidad de Castilla y León en 2025. A principios del año pasado, el parque provincial de viviendas destinadas a uso turístico superaba las 1500 unidades.

Un crecimiento sostenido desde 2025



Aportemos cifras concretas: en enero León registraba 1.538 VUT en la provincia. Esto representaba el 18,7 % del total de las plazas de Castilla y León (8.244 unidades), con 8.123 plazas a una media de 5,3 por vivienda. Esto representaba el 0,43% de todo el parque inmobiliario censado. Desde mayo de 2024, León sumó 202 nuevas VUT y más de 1.000 plazas, consolidando León como el epicentro turístico de la comunidad, por delante de Valladolid o Burgos.

Finales de 2025 y comienzos del 2026: consecuencias del impacto regulatorio

El Real Decreto 1312/2024, vigente desde abril de 2025, habilitaba a las comunidades de vecinos a prohibir o regular las VUT en estatutos, limitando nuevas licencias saturadas de León capital. Esto supuesto que hacia noviembre del año pasado, el número de VUT descendiera a 1.242, contribuyendo de este modo a la reducción autonómica del 14,66% hasta 7.035 unidades y 42.408 plazas en Castilla y León. Esto ha supuesto una reducción histórica a nivel nacional.

Boom turístico vs. Crisis del alquiler



No hay estudios econométricos públicos que establezcan una causalidad directa en León entre el aumento de VUT y el precio del alquiler, pero sí podemos poner sobre la mesa datos objetivos que nos permitan sacar nuestras propias conclusiones.

Los alquileres en León han marcado récord en 2025, con precios de 8,8€/m2 en la capital y 9,3€/m2 en Castilla y León al cierre del año, la segunda subida más alta de España. Al mismo tiempo, las VUT se duplicaron desde una cifra de 579 en 2020 a un pico de 1.427 en mayo de 2025.

El crecimiento exponencial de las VUT coincide exactamente con la escalada del precio de los alquileres (+30% acumulado en el período 2020-2025), especialmente dentro del casco histórico, que es donde compiten ambos tipos de inmuebles.

Un informe como el de Ecologistas en Acción de 2025 “Repercusión del crecimiento de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el precio de la vivienda de alquiler”, establece una relación entre el +33% anual de VUT en León con la “reducción de oferta residencial” y una subida progresiva del alquiler.

Asimismo, Fotocasa Research confirma que, pese a que las VUT no representan más allá del 1% del parque de viviendas, aquellas presionan al alza al retirar viviendas del mercado tradicional, argumento que se basa, además, en un hecho real: el 26% de turistas optan por los VUT frente a los hoteles tradicionales.