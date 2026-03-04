El 8M en San Andrés del Rabanedo: música, manifiesto y reconocimiento por la igualdad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la Concejalía de Bienestar Social–Área de Mujer e Igualdad, ha organizado los días 6 y 9 de marzo un programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día 8, además de impulsar otras iniciativas a lo largo de este mes.

La programación comenzará el viernes 6 de marzo, a las 18:30 horas, con la representación artística y musical “¡Amor y Fantasía!”, a cargo de Femenino Coral – Voces de León, bajo la dirección de Sonia Fernández Delgado. El proyecto Amor y Fantasía nace como una propuesta cultural y artística creada, interpretada y desarrollada íntegramente por mujeres, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la cultura , poner en valor el trabajo asociativo femenino y generar espacios de encuentro, emoción y reflexión colectiva en torno a la igualdad. A través de la música, el cuerpo, la palabra y la emoción compartida, se podrá disfrutar de una experiencia artística accesible a todos los públicos.

La actuación de la Asociación Femenino Coral pondrá en valor la música coral femenina como herramienta de expresión, empoderamiento y unión. El acto tendrá lugar en la Casa de Cultura de Pinilla y la entrada será libre hasta completar aforo.

Las actividades continuarán el lunes 9 de marzo, a las 18:00 horas, con una charla-coloquio organizada junto a la Asociación Almom, que ofrecerá en la Casa de Cultura de Pinilla un espacio de diálogo y reflexión en torno las actuaciones que se desarrollan desde la Asociación, así como la exposición de experiencias vitales desde las que se podrá reflexionar durante el coloquio. Durante el acto se procederá a la lectura del Manifiesto Institucional con motivo del 8M, a cargo de la alcaldesa, Ana Caurel, y se celebrará el Acto de Reconocimiento por la Igualdad 2026, destinado a visibilizar y agradecer el compromiso de personas y entidades que trabajan por visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, durante el mes de marzo ,desde el Área de Mujer e Igualdad de la Concejalía de Bienestar Social, se continuará con otras actividades previstas, como es el desarrollo de la 5ª edición del Concurso de Relatos por la Igualdad "Mujeres con Historia", que este año versará sobre la Reina Urraca I de León y cuyas bases se publicarán próximamente, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y promover la reflexión en torno a las mujeres que han tenido un papel relevante en la ciencia, la cultura, la historia de León, o en nuestro entorno mas cercano como se ha venido realizando en los certámenes anteriores con escolares del municipio.

Como símbolo del compromiso institucional, el Ayuntamiento colocará además en el balcón consistorial la pancarta conmemorativa del 8 de marzo, reafirmando públicamente su adhesión a esta fecha de reivindicación y sensibilización.