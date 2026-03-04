Conceyu pide ante el Congreso sobre Urraca I se la reconozca como Reina Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los miembros de Conceyu allí presentes tuvieron la oportunidad de dialogar con los ponentes para plantearles su reivindicación, exponiendo también su planteamiento a los medios de comunicación allí presentes.

Desde Conceyu consideran vergonzoso que en las ponencias no se refieran a ella, exclusivamente, como Urraka I (del Reino de León), o que varios la nombren como la Reina Urraca, a secas; como si todos hubieran recibido consigna de silenciar al Reino de León.

Aunque en su época fue menospreciada y vilipendiada, ahora se resaltan sus valores, y todos quieren apropiarse de su figura, usando la nominación más ventajosa.

Decir Reina de León y Castilla, es como decir, actualmente, Felipe VI, Rey de España y Andalucía. O rey de España, Aragón y Extremadura, o, si no se cita el todo (Reino de León), sería como decir: Felipe VI, Rey de Madrid, o Rey de las Canarias… y en algunos casos, ya sangrantes, venían a decir Felipe VI, ¡ Rey de Murcia y España ! Todo cierto, pero absurdo.

Este último es el caso de una ponencia de María Isabel del Val Valdivieso -de la Universidad de Valladolid-, que, para este Congreso, primero anunciaban a Urraca como reina de Castilla y León, pero tras las protestas por las redes, ha cambiado el orden: ahora ya ponen “León y Castilla”; rectificando, asumen el despropósito inicial. Aquello era una barbaridad, no solo por citar una parte, Castilla, sino por anteponerla al todo, León, el reino que presidía aquel territorio; contrariamente a la tradición dinástica y heráldica, que mandaba citar el Reino de León, el primero y principal, y después Castilla, que nació más tarde de un condado leonés. El primer intento, “Reina de Castilla y León”, sin duda una barbaridad histórica, es una forma tendenciosa, reiterada por la Junta, con el ánimo de anclar la actual Comunidad a un supuesto reino, que nunca existió.

Como soberana del Reino de León (“… et imperatrix totius Hispaniae”, como ella se intitulaba), gobernaba los territorios de: León; Asturias; Galicia; Condado Portucalense; Castilla, Toledo, Aragón y Pamplona (por su matrimonio con Alfonso de Aragón). Lo que se recoge en la pancarta.

Aunque alguno de esos territorios hubiera sido antes declarado como reino, siendo Urraka monarca del preeminente Reino de León, aquellos se administraban no como reinos, sino como condados, señoríos… Si nos apoyamos en esto, al Rey de España, Felipe Vi le podríamos ahora llamar Rey de Córdoba, de Toledo, de Valencia… y un sinfín de reinos.

Otra cuestión es que a veces, cuando se hallaba en algún territorio concreto, por mera diplomacia, firmara como “Regnante in (Reinando en…): Asturias, Toledo, Galicia, etc.

Algunos la designan ahora como reina de León y de alguna de las otras partes que gobernaba, por ejemplo, Reina de León y Castilla; de Galicia…. Eso es “coger el rábano por alguna de sus hojas”: Si se cita el todo (Reino de León), no hace falta citar una parte (cualquiera de los territorios gobernados). Y si se cita solo alguna parte, supone eligir, a conveniencia, por oportunismo político, uno de los territorios que regía, omitiendo los otros; no se habla, entonces, de Urraca I, soberana del Reino de León. Con ese título ya se incluían todos los territorios dependientes.

Contra esa falsa proclama, portamos otra pancarta que dice “Castilla y León, el REINO que NUNCA EXISTIÓ”, para cuando la Junta, y algún “historiador” al dictado, reiteran, como la ponencia anterior: Reina “de Castilla y León”: eso equivale a Rey/Reina de nada, por inexistente tal reino.