El PSOE reivindica el “no a la guerra” de Sánchez y llama a concentrar el voto para garantizar el cambio el 15-M

La candidatura del PSOE de León ha trasladado este martes, en el mercado de la plaza Mayor de León, su respaldo firme a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener una posición clara de “no a la guerra”, situando a España del lado de la legalidad internacional y de la paz.

El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, ha puesto en valor “la valentía y la determinación del presidente del Gobierno al no ceder a intereses particulares y mantener una posición coherente con la defensa de la paz”. En este sentido, ha recordado que “España vuelve a situarse en el marco de la legalidad internacional, como ya ocurrió en su día con la retirada de las tropas de Irak con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero”.

Cendón ha advertido, además de las consecuencias económicas que puede tener el conflicto internacional en Castilla y León que sí defendiendo Vox con los postulados de Trump: “Una crisis energética, el encarecimiento de los carburantes y de los precios de la energía afectarán directamente a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos”. Por ello, ha pedido a otras fuerzas políticas que “expliquen con claridad cuál es su posición y qué proyecto tienen para esta tierra”.

En clave autonómica, el dirigente socialista ha insistido en que “la única garantía de cambio es concentrar el voto en el Partido Socialista el próximo 15 de marzo”. “No hay otra alternativa real para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las infraestructuras que un gobierno que piense en las personas”, ha subrayado.

Nuria Rubio ha destacado el orgullo de la militancia socialista ante la posición del Gobierno. “Hoy sentimos un profundo orgullo al escuchar un ‘no a la guerra’ claro y rotundo. Vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre fuera de nuestras fronteras tiene consecuencias directas en León. Por eso es necesario tener altura de miras”, ha apuntado.

Un debate que propone el PSOE de León y que el resto de partidos rehúye

La candidata socialista ha defendido que la campaña del PSOE está centrada “en el tú a tú con la ciudadanía, en escuchar y en trasladar un proyecto pensado desde el territorio y para el territorio”. Rubio ha remarcado que el próximo debate autonómico permitirá confrontar “dos modelos muy distintos: el de quienes están preocupados exclusivamente por las personas de esta tierra, que representa Carlos Martínez, y el de quienes responden a intereses ajenos a Castilla y León”.

Además, Nuria Rubio ha lamentado que su propuesta para un debate específico entre los candidatos y candidatas por León no haya obtenido respuesta por el resto de formaciones, que han mostrado desinterés y que “están totalmente escondidos”. “He planteado públicamente un debate en la provincia para que la ciudadanía pueda conocer y contrastar los proyectos concretos para León, pero hay formaciones que prefieren no dar esa oportunidad. Nosotros no tenemos nada que esconder: queremos confrontar ideas, hablar de los problemas reales de esta tierra y explicar nuestras soluciones”, ha afirmado.

Asimismo, ha reivindicado la presencia activa del PSOE en la calle y su apuesta por sectores estratégicos como el comercio de proximidad y el agroalimentario. “Defendemos bonos de consumo para apoyar al pequeño comercio y una apuesta clara por los autónomos, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, porque fijar población y generar oportunidades en el medio rural es una prioridad”, ha señalado.

La candidatura socialista ha concluido su llamamiento a la participación y a la concentración del voto progresista el próximo 15 de marzo para “abrir una nueva etapa de cambio, estabilidad y políticas al servicio de la mayoría social en León”.