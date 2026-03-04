Los senadores del PP acusan al Gobierno de castigar a la provincia y exigen el fin inmediato del abandono inversor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los senadores del PP de León han denunciado en el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una estrategia de marginación hacia la provincia de León, paralizando infraestructuras estratégicas y frenando su desarrollo económico mientras prioriza inversiones en otros territorios por interés político.

Los senadores populares advierten de que, desde 2018, León no ha visto impulsado ni un solo gran proyecto estatal nuevo y, por el contrario, ha sufrido retrasos, recortes y bloqueos en iniciativas fundamentales para su competitividad.

Esta marginación se puso de manifiesto en el Pleno del Senado donde se ha debatido una moción presentada por el Grupo Popular en la que se pusieron de manifiesto “el abandono inversor y el cumplimiento de los compromisos estratégicos con Castilla y León y, por tanto con la provincia”.

“León no puede ser moneda de cambio en los pactos parlamentarios del Gobierno. La igualdad entre españoles no es negociable”, señalan.

Carreteras deterioradas y autovías recortadas

El PP califican de “deplorable” el estado de varios tramos de la A-6 en la provincia, la falta de ejecución completa de la A-60 León-Valladolid y el bloqueo efectivo de la A-76 Ponferrada-Ourense.

Asimismo, critican la negativa del Ejecutivo a aplicar bonificaciones en la AP-66 y la AP-71, mientras en otras comunidades se liberan autopistas o se reducen peajes.

“La consecuencia es más coste para los ciudadanos, más saturación en la red secundaria y menos competitividad para nuestras empresas”, afirman.

Retroceso ferroviario

Los populares denuncian que León ha pasado de ser un nodo ferroviario estratégico del Noroeste a acumular proyectos bloqueados y servicios reducidos.

Entre las principales reclamaciones:

• Ejecución inmediata del ramal ferroviario de la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros.

• Modernización de la línea León-Astorga-Ponferrada para permitir mercancías competitivas.

• Garantía expresa del mantenimiento del Puerto de Pajares como alternativa estratégica.

• Declaración como Obligación de Servicio Público del AVANT León-Madrid.

• Desbloqueo de la integración ferroviaria en la capital.

Los senadores populares consideran que “el Gobierno presume de alta velocidad mientras abandona la red que genera empleo e industria”.

Energía bloqueada, industria paralizada

El PP advierte que Castilla y León lidera la generación renovable en España, pero la saturación de la red eléctrica impide nuevas implantaciones industriales en la provincia que están frenando el desarrollo económico de la provincia.

“León produce energía para el conjunto del país, pero el Gobierno no garantiza capacidad para su propio desarrollo industrial”, denuncian.

Ante estos incumplimientos, los parlamentarios leoneses exigen un plan vinculante con cronograma cerrado y dotación presupuestaria suficiente para cumplir los compromisos del Corredor Atlántico antes de 2030.

“León no necesita anuncios. Necesita obras. Y las necesita ya”, concluyen.