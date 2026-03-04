El PP continuará el “enorme esfuerzo inversor” en Sanidad con nuevos centros de salud en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP remarca el “enorme esfuerzo inversor” que ha realizado la Junta de Castilla y León en materia sanitaria durante los últimos cuatro años, que ha superado, “sólo en infraestructuras y equipamiento”, los 64 millones de euros en la provincia de León.

La número 3 de la candidatura a las Cortes, Elena Bollo, incidió que “este es el compromiso del Partido Popular con la sanidad pública” y puso como ejemplo el centro de salud de Pinilla, donde acudió con la número 7 de la lista, Amparo García, el número 16 y médico, Iván Caballeo y la portavoz del PP en San Andrés, Noelia Álvarez, “donde se han invertido más de 5 millones de euros, con un aumento del 20% de la superficie y que pondrá en marcha una unidad de fisioterapia que permite la rehabilitación y que supone ampliar la cartera de servicios del mismo”, que se suma al nuevo centro de salud de El Ejido, abierto en 2023.

Esta apuesta por la atención primaria tendrá continuidad, según explicó Elena Bollo, con la finalización de las obras de nuevo centro de salud de Sahagún, con el inicio de las obras del centro de salud de Navatajera, nuevo centro de salud en Cistierna o la primera fase de la reforma de José Aguado, “una actuación muy ambiciosa que mejorará la atención primaria y hospitalaria”.

“El centro de salud de El Ejido ha puesto en marcha la primera unidad de afrontamiento del dolor crónico y que tendrá su continuidad, dentro del área de salud de León en los centros de Astorga y La Bañeza”, remarcó la número 3 de la lista a las Cortes, quien incidió en la apuesta por la mejora del servicio de ambulancia con “una nueva ambulancia de soporte vital básico en Santa María del Páramo y otra de soporte vital avanzado en el área de León”.

Y ello se complementa “con la dotación de dos helicópteros para la provincia, uno que ya existía y uno nuevo que se ha incorporado en el Bierzo”.

Hospital de León

Elena Bollo hizo hincapié, a su vez, en el esfuerzo inversor en equipamiento e infraestructuras en el Complejo Hospitalario de León que ha supuesto “una transformación, por completo, de la atención”. En este sentido, enumeró, entre otros, el nuevo PET-TAC, “que permite que no haya que derivar pacientes a otras provincias”, un nuevo acelerador lineal, secuenciadores “que facilitan los diagnósticos de enfermedades raras y tumores”, las aulas de simulación o la unidad de litotricia, “única en Castilla y León”.

Esta línea tendrá continuidad, tal y como proponen los populares, con “una nueva resonancia magnética de 3 TESLAS, las salas blancas de farmacia o la ejecución de la ampliación de la UCI, valorada en 6,5 millones de euros”.

Atención a pacientes

Elena Bollo incidió que una de las líneas de actuación que plantea el Partido Popular en potenciar a la atención a los pacientes con la puesta en marcha de la hospitalización a domicilio de medicina interna, impulsar las unidades de salud mental con, entre otras cosas, la hospitalización infantil-juvenil psiquiátrica, “la segunda que existe en Castilla y León”.

Resaltó, a su vez, el acuerdo para que las farmacias rurales puedan dispensar los medicamentos para evitar que “los pacientes tengan que acudir al Hospital”, una práctica en la que “León ha sido pionera y que ahora se pretende extender a otras provincias”.

El Partido Popular prevé si renueva el Gobierno al frente de la Junta la puesta en marcha de una unidad de reproducción humana asistida “con el objetivo de que las mujeres leonesas no tengan que desplazarse a otras provincias”.

Innovación en formación

La número 3 de la lista del PP a las Cortes destacó dos proyectos que ya ha puesto en marcha la Junta y que se potenciarán si los populares siguen al frente del Gobierno autonómico. “Por un lado, la Facultad de Medicina, que comenzará ya a recibir alumnos el próximo curso” y que tiene un compromiso financiero para hacer un nuevo edificio, y el Instituto de Investigación Biosanitaria de León, “un acuerdo entre el Hospital, la Universidad y las empresas que pone a León a la vanguardia a la investigación biosanitaria”.