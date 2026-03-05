La amenaza de Trump pone en vilo un negocio de 224 M€ con León

Directamente, un embargo comercial. Un paso mucho más serio que las subidas arancelarias para las relaciones económicas de los dos países. Es la amenaza que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado contra España en su enfado por la posición del presidente Pedro Sánchez sobre el uso de las bases norteamericanas en el país en la guerra contra Irán. Una decisión que no es tan fácil, según le han advertido desde la Unión Europea, porque la negociación es conjunta para todo el territorio.

En todo caso, más allá de la repercusión en las bolsas, las empresas que tienen negocios con Estados Unidos han empezado a hacer cuentas. Sin contar con las inversiones que realizan las multinacionales y sociedades norteamericanas en España, también en sus plantas en León, el nuevo choque pone en vilo un negocio que el año pasado alcanzó en la provincia los 224 millones de euros sólo en compras y ventas entre compañías de los dos países. Un negocio que registró un fuerte incremento, después de unos años a la baja, a pesar del entorno de incertidumbre creado por la errática política arancelaria del presidente norteamericano.

Sólo durante el año pasado Estados Unidos fue el tercer destino de los productos leoneses a nivel mundial, por detrás de Portugal y Francia. La provincia vendió mercancías por valor de 157 millones de euros, el 11% del total de las exportaciones leonesas, según los datos que maneja el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de León José Luis Placer Galán. Una cifra que registra un fuerte incremento sobre la del ejercicio anterior, en la que no se llegó a los 100 millones en ventas. Concretamente fueron las mayores ventas en bienes de equipo (maquinaria y herramientas industriales) las que impulsaron este crecimiento, 61 millones más en un año, un tercio a mayores de los datos del año anterior.

Un supuesto embargo afectaría también a las compras que las compañías leonesas realizan a empresas norteamericanas, y que a lo largo del año pasado alcanzaron los 67 millones de euros. EE UU es el séptimo proveedor de las industrias de la provincia, por detrás de Francia, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos y China.

En todo caso, en este intercambio económico serían las empresas leonesas las que más perderían en el caso de que la amenaza de Trump se tradujese en alguna traba para las relaciones comerciales. El saldo es claramente favorable a León en más de 130 millones de euros, una cifra que supera con mucho los 77 millones a mayores que ganó el tejido productivo de la provincia en este saldo comercial en 2024.

Los productos

Según explica el catedrático, el mayor volumen de ventas leonesas a Estados Unidos se concentra en los fabricantes de partes de máquinas motrices, que exportaron casi 120 millones de euros el año pasado, tres cuartas partes del total de ventas. Otras máquinas con herramientas de corte con chorro de plasma y láser exportaron 3 millones más, mientras que el cable eléctrico es la segunda industria con mayor volumen comercial con el país, más de 20 millones facturados en 2025. Los norteamericanos compraron también vino leonés por valor de 2,32 millones, y algo más de 2 millones de euros en chapa y tiras de aleaciones de aluminio.

En lo que se refiere a las importaciones, las productoras leonesas compran 27 millones de euros en garbanzos y alubias, y otros 17 millones en materias colorantes de origen vegetal. Poliuretanos, aceites esenciales y centrifugadoras completan el negocio de ventas a las compañías norteamericanas, hasta los 67 millones de euros.

Maquinaria y cable eléctrico centran las exportaciones, las legumbres lo que se compra a EE UU