Los recortes educativos en la provincia exceden las competencias del Ayuntamiento de San Andrés

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero, ha bajado en la mañana de hoy a conversar con los manifestantes que se concentraban frente al Consistorio para protestar contra los recortes educativos en la provincia de León. Romero ha trasladado a los asistentes que, si bien la reivindicación está más que justificada y es compartida por el equipo de Gobierno de la UPL, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no es la administración que decide sobre los recortes denunciados a nivel provincial, una responsabilidad que corresponde a la Junta de Castilla y León.

El concejal sí ha recordado además que el actual equipo de gobierno de UPL ha destinado cerca de 100.000 euros a mejoras en los centros educativos del municipio - y este año se quiere destinar otra partida-, con actuaciones de mantenimiento y adecuación que han permitido aminorar años de abandono por parte de anteriores equipos de gobierno.

En este sentido, Romero ha explicado que, como ya se ha avanzado, el Ayuntamiento solicitará una reunión con la Consejería de Educación con el objetivo de estudiar la firma de un convenio similar al que mantiene el Ayuntamiento de León, que permita colaborar en el mantenimiento de los centros educativos del municipio.

Romero ha reiterado que la administración local no tiene capacidad para decidir sobre los recortes educativos denunciados, ya que ese ámbito excede claramente las competencias del Ayuntamiento. No obstante, y en lo relativo al pabellón César Álvarez, que es una instalación deportiva municipal, el edil ha explicado que se clausuró al principio de este mandato por razones de seguridad “tras años y años sin mantenimiento” y ha asegurado que se está trabajando para poder acometer las mejoras necesarias.

"Entendemos, respetamos y compartimos las reivindicaciones planteadas, pero creemos que es necesario dirigirlas a la administración que realmente tiene las competencias. El Ayuntamiento de San Andrés ha invertido en este mandato recursos propios para mejorar unas instalaciones que llevaban años sin la atención necesaria", ha señalado, recordando que “somos conscientes de que los colegios y el parvulario del Antonio Valbuena requieren de mucha más inversión para dar solución a problemas que vienen heredados desde hace décadas”. Desde el equipo de Gobierno se atenderán las peticiones de reunión que se soliciten para abordar estas cuestiones.