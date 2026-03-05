El sorteo de la Bonoloto deja un premio de casi 62.000 euros en León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El sorteo de la Bonoloto celebrado esta noche dejó un premio de 61.696 euros en la ciudad de León, correspondiente a un boleto de segunda categoría (5 aciertos + Complementario), validado en un despacho receptor situado en la calle Cartagena de la capital leonesa, según informó Loterías y Apuestas del Estado y recogió Ical.

De la misma categoría se sellaron dos apuestas más, una en Puerto Real (Cádiz) y otra en Santiago de Compostela. De primera no se registró ningún acertante, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3,5 millones de euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 1, 11, 14, 22, 41 y 43. El complementario fue el 18 y el reintegro, el 2.