Feijóo y Zapatero coinciden este viernes en León durante la intensa campaña de las elecciones autonómicas

En un día marcado por la efervescencia electoral en Castilla y León, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero protagonizarán actos de campaña en la provincia de León este viernes, a solo nueve días de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Ambos eventos, programados para las 19:00 horas, subrayan la relevancia de esta comunidad en la estrategia de los principales partidos, donde el PP busca consolidar su hegemonía histórica y el PSOE aspira a recuperar terreno.

Feijóo, quien ha intensificado su presencia en la comunidad con una agenda que incluye mítines, visitas sectoriales y encuentros callejeros, encabezará un acto en el Teatro Municipal de La Bañeza. Acompañado por el alcalde local, Javier Carrera, y la candidata popular por León, María José Álvarez Casais, el presidente del PP enfatizará su mensaje de alternativa al Gobierno central de Pedro Sánchez. Fuentes del partido destacan que esta parada forma parte de un recorrido exhaustivo por todas las provincias de Castilla y León, con cerca de una decena de eventos previstos. Tras arrancar la campaña en Salamanca y Ávila la semana pasada,

Feijóo planea regresar el domingo y cerrar el ciclo el 13 de marzo en Valladolid junto al candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. El PP, que gobierna ininterrumpidamente en la comunidad desde hace casi cuatro décadas, aspira a mejorar sus resultados de 2022, cuando obtuvo 31 escaños y tuvo que pactar con Vox para formar gobierno. Mañueco, en su tercera candidatura, ha expresado su ambición de lograr "el mayor apoyo posible" de los ciudadanos, enfocándose en temas locales como el desarrollo rural y la economía.

Por su parte, Zapatero apoyará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en un mitin en el Pabellón Luis Vives de León capital (Calle Murillo, 4). El expresidente, figura emblemática del PSOE, busca movilizar al electorado progresista en una provincia clave, donde los socialistas intentan capitalizar el descontento con la coalición actual entre PP y Vox. Este acto refuerza la estrategia del PSOE para contrarrestar el dominio conservador, destacando propuestas en materia social y medioambiental.

La coincidencia temporal de ambos líderes en León resalta la polarización de la campaña, con el PP defendiendo su legado y el PSOE apelando a un cambio. Analistas políticos señalan que estos comicios podrían redefinir el mapa autonómico, especialmente tras el auge de Vox en 2022, que pasó de un escaño a 13 y se consolidó como tercera fuerza por detrás del PSOE.