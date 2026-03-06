Herido en una mano un conductor en un accidente en León cerca de la Universidad
El choque tuvo lugar en la calle Joaquín González Vecín
Un hombre ha resultado herido en una mano como consecuencia de un accidente de tráfico en Joaquín González Vecín.
A las 12.25 horas se recibió aviso de una accidente vial en el entorno de la Universidad de León. Se trató de un golpe entre dos turismos. Se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Local y a Emergencias sanitarias Sacyl,
El 112 envió recursos para atender a un varó de 54 años que se había dañado una mano.